「援交妹」ㄋㄞ：錢放信箱再上來　2猴急男照辦...沒看到人錢不見了

▲鄭姓男子偽裝援交妹，騙2男把錢放信箱後到住處見面，卻埋伏在大門外伺機拿錢。（示意圖／pakutaso網站）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓男子今年4月間，從網路上抓來正妹照，用化名「JEMY」在IG上和2名男子相約，分別以5000元、3000元進行性交易，2男依約到達指定公寓大門後，JEMY又傳訊說自己害羞，「把錢放信箱再上來」，2男上樓沒見到人，卻聽到有人翻找信箱聲音，追下樓發現錢已被拿走，警方獲報找到JEMY是鄭男偽裝，讓被害人傻眼，台北地檢署14日依詐欺罪起訴鄭男。

21歲鄭男到案辯稱，自己原本使用IG帳號在從事網拍工作，因為用了正妹照片，一直有人詢問是否有做性交易，鄭男聲稱是被煩到受不了，才乾脆答應陳姓、邱姓男子援交。

檢警調查，鄭男用的IG帳號自介，直接就寫了按摩等親密服務的價碼，4月間，鄭男知道有朋友居住的信義區公寓大門沒上鎖，而且朋友剛好不在家，他先是以5000元代價，約陳男到公寓性交易，自己則是在門外守候，看到陳男抵達，就傳訊「我在換衣服」、「把錢放信箱再上來，不然我會害羞」。

陳男依指示照做後上樓，突然停到大門口有人在翻信箱的騷動，趕緊衝回一樓，發現錢被拿走了，幾天後邱姓男子也被用同樣手法騙了3000元，2名被害人分別報警，循監視器發現援妹其實是男生，讓被害人也傻眼。

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