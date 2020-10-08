李正皓涉偷拍自嘲「陳冠希」　控網友重提4年舊事影響選情

▲李正皓控告網友重提4年前不起訴的偷拍事件，涉嫌妨害名譽，檢察官處分不起訴。（資料照／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者劉昌松／台北報導

名嘴李正皓年初代表親民黨參選立委期間，有網友提出他在4年前，捲入疑似偷拍性愛光碟事件，還轉貼他曾為此自嘲「至少像陳冠希」的新聞連結，李不滿已經獲得不起訴的案子，被舊事重提，控告2名網友涉嫌妨害名譽、《選罷法》意圖使人不當選等罪，台北地檢署調查後認為，李當時參選民代，網友未造假不實訊息，相關評論屬可受公評事項，8日處分不起訴。

李正皓是國民黨青年世代草協聯盟發起人之一，2016年間被前同事、暱稱「方丈」的郭豐碩爆料，指李男常上酒店、約一夜情，還偷拍前女友性愛影片，李正皓當時出面否認指控，對於被外界封為「國民黨李宗瑞」，則自我調侃表示，「至少是陳冠希」，而全案在隔年因前女友不提告等因素，處分不起訴。

2019年間，李因批評韓國瑜遭國民黨開除黨籍，獲親民黨推薦參選新北市第8選區立委，競選期間，李正皓先前選入的偷拍疑雲，又在網路上傳開，黃姓網友在PTT留言質疑，這樣的人怎麼選立委，莊姓網友則在自己的部落格中轉貼相關新聞連結，李不滿提告。

檢察官調查後認為，網友提到的內容都是先前新聞報導，甚至有轉貼李正皓自嘲應該是陳冠希的新聞連結，沒有造假不實，雖然可能有些發言讓人感到刺耳，但李正皓身為民代參選人，言行舉止都可受民眾監督公評，因此處分不起訴2名網友。

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