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陳同佳赴台簽「被拒收」？　陸委會講明：須先由台港政府談妥

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳去年10月23日在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄後，一直住在安全屋，管浩鳴（右）則說會協助他來台投案。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

自稱協助陳同佳「赴台投案」的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，今天下午4時出現在台灣駐香港辦事處，疑辦理簽證但被拒收。對此，陸委會晚間聲明強調，由於本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

陸委會表示，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，港男陳同佳前年在台灣殺害女友潘曉穎，返回香港後因洗黑錢罪入獄，於去年10月刑滿出獄，港方傳出他承諾將赴台灣自首（投案）面對司法，但出獄至今已近一周年，卻尚未來台。

為此，我陸委會強調，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，電話號碼為02—27535440，但經過一年，均無收到對方的具體訊息；香港方面，香港保安局長李家超7日說，台港無建立窗口，台方需明確批准陳同佳入境，提供簽證及赴台日期等細節，而後香港可透過警務合作機制提供協助，雙方僵持不下。

日前，在受害者母親潘曉穎出面喊話後，陳同佳才開始有了動作，他首先公布了一段錄音檔，強調自己赴台意願未改變，並請了台灣的律師協助聯繫司法警察機關，遞交相關陳狀。

10月14日下午4時，《香港01》報導，管浩鳴現身位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），他「拿著一疊文件和護照」，相信是為陳同佳及他本人申請赴台簽證。但管事後說，暫時無法回答問題，有進一步消息再通知。

惟有港媒後續報導，稱台灣陸委會駐港辦人員拒絕了管浩鳴的申請，要求他應與台灣建立的「單一投案窗口」聯繫。

針對陳同佳如何投案乙事，陸委會在上周的記者會上時說，港方應與台港警務合作的單一聯繫窗口聯絡，另若他（陳同佳）要至駐港辦事處「遞件申請」，台灣政府也會依法處理，強調此案的關鍵，仍在於「港府的責任感與陳嫌真實的投案意願」；而在今晚的聲明中，陸委會並未再次提及「單一聯繫窗口」、「遞件申請」等說法，直接講明此案涉及公權力行使，須先經過「台港雙方政府談好相關事宜」。
 

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