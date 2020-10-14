沒水可用零收成！農委會宣布史上最高補償　桃竹苗1.9萬公頃停灌

▲不少縣市傳出農民無水可用。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

今年至今沒颱風過境，農委會主委陳吉仲月初出席農田水利署揭牌儀式提到，今年下半年到明年上半年恐面臨極大乾旱挑戰，現在不少縣市傳出農民無水可用，農委會今（14日）下午臨時開「因應水情嚴峻，桃竹苗地區停灌補償說明」記者會宣布，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施。

今年颱風生成數少，且至今沒颱風侵台，有可能創1964年紀錄，也就是56年來首次沒颱風影響台灣，但這造成水情開始吃緊，日前桃竹苗等縣市水情燈號全轉為黃燈，台南、嘉義種植的硬質玉米，甚至因為雨水不足無法活。

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▲農委會指出，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施。（圖／記者李毓康攝）



農委會副主委陳駿季說明，今年6至10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情吃緊。農委會農田水利署積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪灌、啟用備用水井等應變措施後，仍不敵嚴峻水情，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施（水稻1.3萬公頃、其他作物玉米、花生等0.6萬公頃）。

農委會進一步指出，此次停灌範圍位於桃竹苗部分區域，以栽種水稻為大宗，針對目前仍在抽穗階段，停灌後將造成稻作無收成，故政府將發放補償金，以確保農民生計。稻作補償金計算，係以農家賺款的百分之一百零五，加生產成本計算；至於其他作物，亦將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

▲陳駿季表示，盤點後影響的灌區有1.9萬公頃。（圖／記者許展溢攝）



農委會表示，補償申請作業將於停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，並攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、實耕者證明文件，4、農會或金融機構存摺影本，5、切結書等相關文件至各管理處工作站申辦。各工作站常態受理申請外，各地管理處亦將加派專人定期至各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。

至於每公頃補助實際金額多少？陳駿季說，研議方案和正式金額要報院核定後才會公告，現在沒辦法明確說明數值，這也是第一次種植過程中停灌，讓作物百分百沒收成，但一定確保農家所得，另外，農民因投入所有生產成本，計算也會加上生產成本。陳駿季強調，雖然這次可以說是史上最高的補償，但補償標準是針對這次特殊的情況，也就是農民已先投入生產成本，希望外界別將焦點放在比較過去和現在的補償差異。