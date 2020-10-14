獨／嘉義千人社區恐慌！房仲拿空屋當防疫旅館...外籍人士頻進出

記者翁伊森／嘉義報導

高雄日前某飯店遭爆一般旅客與居家檢疫者混住，引發傳染疑慮，而在嘉義縣太保市某高檔社區也驚爆多位外籍工作者在房仲安排下入住社區，進出頻繁，社區民眾急跳腳，社區主委也深怕防護能量不足。翁姓主委向《ETtoday新聞雲》投訴，社區四棟大樓八月起有多名居檢者入住，就人道而言管委會沒權力禁止回國居家檢疫者入住，但也因無法有效約束居檢者，恐間接將社區居民暴露在感染風險中，讓他相當難過，希望主管機關能出面約束。

▲嘉義某高檔大樓傳檢疫問題。（圖／讀者提供）

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▲大樓主委出面控訴檢疫者不斷入住將為社區帶來風險。（圖／讀者提供）

翁姓主委控訴，該社區內有房仲業者藉民眾出租空屋用以安排外籍工作者入住，疑藉此為14天居家檢疫解套，但過程中因配餐及相關程序包含垃圾回收皆無配套，讓社區民眾陷入恐慌，他呼籲主管單位出面，或是教導管委會如何防範，避免千餘人進出的社區變成防疫大缺口。

▲嘉義高檔大樓貼檢疫公告。（圖／讀者提供）

翁姓主委另外表示，八月開始發現有外籍住客本想說可以提升社區素質，但卻意外發現這些外籍住客都不是固定長住，而是來社區待滿14天居家檢疫後就到各縣市工作。對於不是專業單位的管委會及物管公司向相關單位反應卻未能獲得具體回應，只要求他們提升防護作為，讓他們束手無策。

▲房仲業者將承包物業轉租外商公司，嘉義某高檔大樓外進出頻繁。（圖／讀者提供）

物流管理公司陳姓經理表示，大樓內有房仲業者承租投資客11間物件當作宿舍，再外包給三間外商公司當宿舍，國外來台工作先在社區居家檢疫，然後再到彰化、台中等城市工作，但社區大樓是開放空間，房仲公司帶著外籍工作者雖有先告知，但該社區並沒有多餘進出口可以安排專屬通道，相關防護措施也很有限，光辦理入住不僅語言溝通是問題，大廳進出的民眾也很多，難免曝露在風險之中，甚至入住後垃圾管理也是問題，多次看見檢疫住戶的門外存放著幾包垃圾。

嘉義縣衛生局表示，該社區檢疫機制符合一檢疫者一套房，且相關送餐及垃圾回收都有專人協助，但也提醒房仲公司，居家檢疫人被帶進社區上樓務必少在櫃台停留，加強使用75趴酒精消毒水，檢疫者入住者進房後電梯消毒關一小時，且避免由物管人員帶上樓，也要求物管公司責任落實所有訪客實名制。至於垃圾落地部分也已向做最外層的包覆，但對於管制檢疫者入住確有難度，對於該社區居家隔離或居家檢疫者，都已要求加強注意及防範措施，並督促居家隔離或居家檢疫人士，須嚴格遵守相關規定。