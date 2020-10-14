影／入手iPhone 12「三大族群衝了」　果粉曝升級非重點：經典總算回歸

記者劉維榛／綜合報導

蘋果iPhone 12系列霸氣登場，全面升級5G外，還比iPhone 11初始售價便宜1000至4000元不等，其中mini 64GB 2萬3900元售價最低。至於哪些族群可考慮這波換機潮？網友分享，像是喜歡輕便小螢幕的、4G資費準備到期的、喜愛手機攝影的果粉可優先考慮。

▲iPhone外框致敬第四代！（圖／翻攝蘋果官網）



一名網友在PTT「iOS版」自認，iPhone 12最有感的一個規格，答案就是重量，由於聽聞身邊友人曾抱怨「iPhone XR、iPhone XR、11太重又難握」，結果實際拿XR與iPhone 12相比，「194g→162g，輕了32g！」

對此，原PO好奇直呼，「想提升輕盈手感、又不想換小螢幕機種，會不會是入手最新iPhone 12唯一誘因？」底下網友熱議，「扁平外框比起圓弧外框，好拿又更小支，過了這麼多代，外型設計總算走回頭路了」、「我就是拿11都覺得11太大、太重了...看到12覺得很讚、很輕」。

▲12 Pro具備超過340萬畫素！（圖／翻攝蘋果官網）



蘋果最快16日開放iPhone 12預購，讓一票果粉正猶豫是否敗下去，《ETtoday新聞雲》也整理出3族群適合換新機款，快來看看：

第一「搶搭5G資費潮」，iPhone 12在續航不減之下，還加入5G網路規格，因此主要牽動資費換機潮，像是2018年的499元4G吃到飽的用戶，轉眼合約紛紛到期，5G方案是一大誘因。

第二「鍾愛薄小機款」，5.4吋的iPhone 12 mini將是首選，隨然它比iPhone SE機身還小，但瀏海全螢幕的規格，反而有較大的視頻享受。

第三「自媒體當道，重視手機攝影、錄影的玩家」，iPhone 12「夜拍、外觀」超有感升級，而Pro 機型支援HDR拍攝功能，從8位元躍升至10位元，可捕捉7億色彩，拍出更逼真的影片，還能以電影製片廠採用的「杜比視界」格式進行拍攝，甚至還可剪輯「杜比視界」影片，並使用 AirPlay 在大螢幕上一睹細微差異。