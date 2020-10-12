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公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

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▲抽菸，吸菸，老人，肺癌，癌症，健康，男人。（圖／pixabay）

▲中研院協助告發退休研究員陳慶隆疑因失智遭詐騙26萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中研院李姓女編審和蔡姓丈夫，去年把獨居的中研院退休研究員陳慶隆接到別處安置，還要申請讓陳老先生收養李女當女兒，並轉走陳老存款26萬元，因為陳老突然打電話給中研院副院長黃進興，說要帶女兒去拜會，黃覺得奇怪，請政風室追查後，告發李女和蔡男涉嫌詐欺等罪，但士檢認為，李女夫妻雖有「功利目的」，查無施用詐術，處分不起訴。

全案起因於2019年1月15日，中研院副院長黃進興接到退休多年的老長官陳慶隆電話，陳說認了1個女兒，要帶去見面吃飯，黃對獨居多年的陳收養女兒覺得怪，邀請父女倆一起吃飯，隔幾天後，陳又說自己赴約就好，來留下「女兒」電話工作聯繫，黃覺得怪，請陳老先生的妹妹去確認一下陳老狀況。

當地里長陳志勇接受記者採訪表示，當時陳妹趕忙到陳老位於中研新村住處遍尋不到人，向里辦公室詢問時，里長想起蔡男和陳老一起到辦公室處理電費的事情，而蔡男7年前就曾被另名中研院史語所退休學者余壽雲收養，余死後，蔡男繼承了余在當地的房子，因此建議陳妹有空就到附近看看，也許會再看到。

▲▼中研院退休研究員陳慶隆。（圖／翻攝中研院）

▲中研院退休研究員陳慶隆。（圖／翻攝中研院）

果然陳妹在3月10日，再次到中研新村附近找人，剛好就看到李女、蔡男陪著陳老先生走在路上，陳妹趕緊叫住陳老，黃女則不斷喊著陳老「爸爸、爸爸」，雙方上演搶人大戰，陳老一時傻住，不知道該跟誰走，直到警方到場，陳妹才順利帶陳老回家，經過中研院政風室主動調查，與陳老先生分別控告李女、蔡男涉嫌詐欺、偽造收養文書等罪。

李女辯稱，2017年底、2018年初的某天，她和丈夫搭公車時，巧遇80多歲的陳慶隆，雙方相談甚歡，就一起去吃飯，之後陳老就說要收養她，否認詐騙；蔡男則辯稱，陳老看他投資賺錢，所以也想跟著投資，2人一起去銀行開戶、網路轉帳26萬元，後來陳老被妹妹接走後，他就聯絡陳妹還錢。

檢方調查，蔡男因投資股票急需資金，發現陳老先生獨居，與親人沒有頻繁聯繫，從2019年初開始，主動噓寒問暖，關心照顧，還帶著出遊泡湯，希望說服陳老收養李女當乾女兒，還一起到銀行開戶轉帳，可見蔡男李女對陳老的關心照顧，應該有功利目的，也許在社會道德規範上，需予以譴責，但是整個過程中，銀行開戶人員都表示，與陳老對答沒有發現異狀，無法證明蔡男與李女知道陳老先生有失智症，也沒有使用強暴、脅迫等手段，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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