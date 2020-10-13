老媽逛IKEA偷刀叉湯匙　女兒看監視器「驚人一幕」嚇哭了

▲老婦在台北敦化北路IKEA順手牽羊被逮，被意外發現竟收集別人剩下的食物來吃。（圖／翻攝google地圖）

記者劉昌松／台北報導

台北1名70多歲婦人，去年底逛敦化北路IKEA時，被店員報警，涉嫌多次偷拿購物袋，以及刀、叉、湯匙，婦人的女兒陪同到案，一看監視器，老媽除了偷東西，竟然還拿其他客人剩下的食物來吃，女兒當場爆哭，直呼不懂母親為何要做這種事，業者也大感同情，台北地檢署考量家屬已經代為賠償401元，依職權處分不起訴。

據了解，婦人和親人同住，家庭環境不差，有空的時候就會到IKEA晃晃，也會自己花錢在店內買食物來吃，但是在2019年12月10日早上9點55分，店員發現婦人偷偷拿走了店內供客人自由取用的黃色購物袋、用餐區免費供應的10支叉子，之後又在10點5分的時候，再拿了刀、叉、湯匙各1支。

▲IKEA用餐區提供客人刀叉等餐具。 （圖為新莊店餐廳，與本案無關／資料照）

店員目睹婦人行為，一開始想說是公司免費提供的，不以為意，沒想到隔了1個禮拜，12月17日早上9點50分，婦人又出現，並且拿走了1支刀子、2支叉子、3支湯匙，店員覺得不能再姑息，造成其他客人不便，決定報警控告婦人竊盜。

檢警循線找到婦人，婦人對自己的行為全部坦承，情緒上看來沒有太大波動，反而是婦人的女兒陪同接受偵訊時，親眼目睹監視器畫面，老媽除了偷拿刀叉，竟然還在用餐區的回收箱附近，把其他客人剩下的食物集中起來，自己吃了，女兒當場爆哭，無法理解生活無虞的老媽怎麼會做這種事，婦人對此也沒有多做解釋。

婦人的女兒趕緊掏錢賠償業者損失，也頻頻向店家和辦案人員致歉，檢察官考量婦人竊取財物價值不高，情節不重，且雙方已經達成和解，婦人年逾70歲，因一時失慮觸法後，應該已經有所警惕，在IKEA的同意下，依職權處分不起訴。

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