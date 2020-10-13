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小兒科名醫蒐證「驗孕棒」捉姦　翻拍雲端照挨告結果曝

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▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓名醫翻拍妻子存在雲端硬碟裡和男同事親密照片，挨告妨害秘密罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓小兒科醫師去年打官司，指控剛離婚的妻子，在離婚前與男同事外遇，台北地院依陳醫提出的2人親密合照和驗孕棒照片，判男同事要陪陳醫15萬元，陳妻則反控陳醫侵入她的雲端硬碟盜取照片，台北地檢署認定陳醫並非無故入侵，但翻拍他人隱私照觸法，13日依妨害秘密等罪起訴陳醫，請求法院簡易判決處刑。

陳醫2019年向台北地院提告指控，他在2018年3月間，使用家中電腦時，發現妻子的google雲端硬碟中，有妻子和男同事親密倚靠的合照，還有妻子使用驗孕棒的照片，後續再蒐證發現，妻子曾搭著男同事的車，一起進入汽車旅館，當晚妻子又在健身房打卡，秀出和男同事及友人合照。

陳醫事後和妻子協議離婚，但請求妻子和男同事要賠償侵害配偶權的損失，陳妻一看到陳醫拿出的證據，就另外向台北地檢署反告陳醫，涉嫌未經同意，無故侵入她的電腦、妨害秘密等罪。

檢察官調查認為，陳醫使用的家中電腦沒有密碼，開機後也是自動登入雲端帳號，陳醫並沒有使用不法手段入侵，但是陳醫也坦承用手機翻拍他人隱私照片，因此依妨害秘密等罪嫌，起訴陳醫。至於陳醫請求賠償的官司，法院認為陳依協議離婚時，已經簽名放棄對妻子提告權利，先前已經判決，只有男同事要賠償陳醫15萬元。

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