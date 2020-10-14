警臥底2天抓毒販！「白色粉末」一驗是海鹽　他說出超扯原因

記者黃翊婷／綜合報導

高雄許姓男子因為缺錢花用，於是把海鹽當安非他命販售，沒想到引起警方關注，還被臥底警員約出來當面交易，結果一秒被抓包。雖然許男矢口否認販毒，經過檢驗確認分裝的「白色粉末」也的確是海鹽，但最後他還是高雄地檢署檢察官改依加重詐欺取財未遂罪嫌起訴。

▲許男把海鹽當毒品賣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢警調查，許男今年5月26日透過手機以交友軟體尋找買家，四處向網友暗示手邊有安非他命可以販售，隨即引起三民一分局警員注意並佯裝有意購買，於是兩人互加LINE好友討論面交地點。

為了避免遇上臥底警察，許男還在對話過程中強調要確保「藥頭」的安全，「我昨天拿2克、1克自用1克備用」，最終談妥以3500元換一包安非他命，並相約在同年同月28日中午交易。

▲安非他命。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

2天後許男依約到場，並交出一包「白色粉末」，下一秒卻馬上被埋伏警力壓制，他見狀況不對立即喊冤，聲稱包裝裡的東西不是毒品，而是海鹽。警方事後將證物送交檢驗，確認那真的只是一包海鹽。

許男落網之後供稱，是因為缺錢花用才會出此下策，但絕對沒有販售毒品。不過，雖然他因此逃過毒品罪，訊後還是被雄檢依加重詐欺取財未遂罪嫌起訴。