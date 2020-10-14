教召年限傳延長至退伍15年內　國台辦：或跟解放軍戰訓有關

▲解放軍海軍實彈射擊軍演。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者魏有德／北京報導

大陸年度軍事演習趨於頻繁及常態化，外傳國防部研擬後備役教召新制，再加上民間傳出「恢復徵兵制」的聲音，以應對台海對抗情勢升溫。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮認為，相關問題或許和近期解放軍的戰訓活動有關，「解放軍的有關戰訓活動是針對台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，針對台獨分裂勢力和其行徑與外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮強調，造成當前台海形勢複雜嚴峻的根本原因，是民進黨當局勾連外部勢力，採取台獨分裂挑釁行徑，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益、破壞台海和平穩定，「民進黨當局為一黨之私挑動兩岸對抗，企圖把台灣同胞綁到台獨的戰車上，充分暴露出其惡劣的政治本性。」

朱鳳蓮表示，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不會為各種形式的台獨活動留下任何空間，「台獨分裂勢力興風作浪，破壞台海和平穩定，兩岸同胞勢必共同反對，堅決遏制。」

▲解放軍軍機越過台海中線，我戰機升空驅離。（圖／國防部提供）

根據我國防部公布的數據顯示，今年至10月7日止，共253架次解放軍機進出台灣防空識別區（ADIZ），其中，越過海峽中線的軍機有94架次，為1990年以來最多架次。此外，大陸四海軍事實彈演習、登陸作戰、奪島演習及長程導彈試射，頻率及規模都比往年頻繁。

對此，我政府除透過美台軍售增強防衛實力，也傳出國防部正研擬將教召年限延長等措施，以滿足後備戰力因應改革後各類型部隊作戰需求，再加上外界也有恢復徵兵制的聲音傳出，使得兩岸對抗情勢愈發明顯。