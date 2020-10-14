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食安會報停擺一年...法務部稱「不符規定」　江啟臣轟：就是違法！

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▲▼國民黨主席國民黨立委江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院經濟委員會、衛環委員會14日分別聯席審查有關進口瘦肉精美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令。國民黨立委江啟臣質詢時，詢問法務部食安會報停擺一年有無違法，法務部參事劉成焜一度結巴無法回答，隨後僅說「不符合食品安全衛生管理法」，江啟臣怒轟「不符合那就是違背法律嘛！不然立法院立法是假的嗎？」

江啟臣質詢時針對食安會報停開長達1年，詢問法務部參事劉成焜，根據食品安全衛生管理法第二條規定，行政院每三個月要開一次食安會報，「沒有開有無違法？」劉成焜回答，「沒有開，沒有處罰規定。」

江啟臣追問「有沒有違法？」劉成焜一度結巴答不出來，僅說「不符合食品安全衛生管理法」，江再逼問，「不符合是不是違法？難道你說他合法嗎？」對此，劉成焜說，「我沒說他合法，不可能是合法……」。

江啟臣痛批，難道立法院在立法是假的嗎？立法後不用做也不違法，我們都白審了！法務部應站在公正角度解釋法律，中華民國法律被踐踏這種地步。而衛福部長陳時中身為食安會報執行長，上一次開會是去年6月3日，沒再開會的理由是今年受到疫情影響，改以小團體形式召開，「照你們邏輯，行政院會也不用開了，幾十個部長在那邊很危險，食安會報三個月一次都不開，找一堆理由，講一堆屁話，聽不下去！」

江啟臣也批評，6月3日之後開的會議，也沒有一次談跟瘦肉精有關的內容，「這樣粗糙草率的決定，叫全民用健康背書」，身為統管最高衛生機關首長，起碼要守住程序正義，「證明政府開放美豬這件事就是黑箱，總統一個人說的算，連衛福部都是在美國衛生部長阿札爾來台後才被告知。」

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