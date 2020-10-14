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陸破獲台諜案飆數百起　人民日報：背後是台獨勾連外部勢力

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▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居遭深圳國安人員逮捕。（圖／翻攝央視，下同）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒近日曝光多起台諜案件，人民日報14日發文指出，破獲的台諜案件的數量在2年來從百餘起，上升至數百起，背後是台獨分裂勢力加緊勾連外部反華勢力的瘋狂舉動，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不給任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

文章提到，「2020—迅雷行動」共破獲數百起台灣間諜竊密案件，打掉多個台灣間諜情報機關針對祖國大陸佈建的間諜情報網絡，從「2018—雷霆行動」破獲的百餘起，到今年的數百起，案件數量快速攀升的背後，是「台獨」分裂勢力加緊勾連外部反華勢力的瘋狂舉動。

▼李孟居被拘後，對鏡頭自白。

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

文章指出，近年來，台灣情治部門已日益淪為民進黨當局黨同伐異、剷除異己、推動「台獨」路線的工具，對內，從所謂的「國安五法」到「反滲透法」，民進黨當局大搞「綠色恐怖」，不斷以各種方式威脅、恐嚇，甚至懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，限縮、打壓兩岸正常交流交往；對外，勾連外部勢力的小動作不斷，淪為任人擺佈的牽線木偶，只為換取美西方一時的慫恿和支持。

文章提到，「台獨」是絕路一條，為虎作倀者更不會有好下場，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是大勢所趨、民心所向，任何分裂祖國的活動都必將遭到中國人民和全體中華兒女的堅決反對。「台獨」分裂勢力的種種行徑，與中華民族的根本利益背道而馳，與包括台灣同胞在內的全中國人民的意願背道而馳，注定不會得逞，其結局只能是粉身碎骨、身敗名裂。

▼鄭宇欽在進入大陸時被拘。

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

文章指出，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興，廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人。歷史潮流，浩浩蕩盪，無論那些「台獨」勢力使出什麼謀「獨」花招，都只是徒勞。

文章強調，無論與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不給任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，我們也相信，越來越多的台灣同胞會認清『台獨』勢力包藏的禍心，堅守歷史正道和民族大義，共創中華民族偉大復興美好未來。」

▼鄭宇欽被拘後接受央視訪問。

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

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