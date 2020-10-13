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央視連三爆「台諜竊密」　陸委會：濫造子虛烏有劇情

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記者陳政錄／台北報導

大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》今第三天報導台諜竊密案，指台人蔡金樹及施正屏以學術交流名義從事間諜活動。對此，陸委會晚間聲明稱，這是中共以所謂破獲間諜名義，濫造並編造子虛烏有的劇情，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流，嚴正警告對岸應立即停止此種惡劣操作。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

「我們譴責北京當局企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑。」陸委會表示，中共接二連三對台灣從事兩岸交流人士，以所謂破獲間諜名義，濫抓並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。

▲▼台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲央視連3爆台諜竊密案，蔡金台灣人樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

陸委會稱，中共當局近年來大肆擴張國安法網，恣意擴大危害國家安全行為的範圍，目的除在強化其內部管控需求外，也無端延伸境外的間諜行為。

對於《焦點訪談》內容，陸委會指出，近日自導自演所播報的事例，悉屬一般公開資料收集及正常學術交流範疇，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害兩岸正常學術交流往來，嚴重破壞兩岸關係正常發展。

陸委會稱，有關蔡金樹與施正屏遭陸方相關單位關押判刑乙事，政府已多次向陸方表達，應保障渠等司法訴訟權益並同意家屬赴陸探視，另政府與家屬也保持密切聯繫、掌握相關案件之情形，提供必要之協助。

據了解，大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》連三天報導台灣間諜竊密案，今（13）日爆出的是蔡金樹及施正屏，節目聲稱兩人打著兩岸學術交流的旗號，先後向台灣情報人員介紹多名大陸涉台工作部門人員。其中台灣兩岸關係協會聯合會會長、鷹傳媒文創有限公司董事長蔡金樹被重判有期徒刑4年。

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