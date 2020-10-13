苗栗68婦趁看護洗澡偷溜散步　滑落3米大排「大喊救命」險滅頂

▲苗栗市1名68歲婦人，因外出散步不慎滑落大排，民眾聽到婦人大喊救命後，立即報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名吳姓婦人（68歲），日前吃完晚餐後，趁外籍看護在洗澡時外出散步，不慎滑落2公尺半的溝渠中，情況十分危急，老婦不斷大喊救命，路過民眾聽聞老婦呼叫立即報警處理。警方立即前往現場並通知消防隊，利用吊掛方式將老婦救起送醫治療，即時保住寶貴性命

苗栗分局表示，北苗派出所警員吳忠勳、黃政喆接獲通報後立即前往該地點附近搜尋，果然發現1名老婦在橋下且下半身浸泡在水中，全身不斷發抖，並不時大喊救命，情況十分危急。警方先行安撫老婦情緒，同時通知消防隊救護人員到場。

▲▼救援人員先拿棉被讓老婦保暖，再用吊掛方是將老婦吊起送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員表示，因該處大排水溝極深，消防人員以吊掛方式先將人吊起後，員警並提供棉被讓老婦保暖，後由警車開道讓救護車迅速送往市區一間醫院急救，治療後無生命危險。老婦兒子經警方聯繫到醫院見該母親身體無礙也讓他們卸下心中的大石頭。

苗栗警察分局副分局長傅學廷表示，員警接獲以同理心積極協助將老婦從水溝救起後迅速送醫急救，保住民眾寶貴性命，讓家屬卸下心中的擔憂，對員警即時協助救人，深感肯定及讚賞。

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