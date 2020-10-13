單車男「低血糖」自摔路中央　頭破血流顫抖！路人嚇傻急報警

▲胡男因血糖過低騎車自摔路中央，造成頭部挫傷不斷流血，民眾見此「慘狀」以為發生肇逃車禍，嚇得趕緊報警求援 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉1名胡姓男子（45歲），日前騎單車時被發現倒臥在台13線尖豐公路上，胡男頭部受創並流著血，身體不斷抽搐；路過民眾以為是肇逃車禍，連忙報警求援，經警方連絡家人後得知，胡男原是患有血糖代謝疾病，一時頭暈才會騎車自摔。

苗栗分局表示，三義分駐所警員陳文譔於日前中午接獲民眾報案稱，三義鄉台13線尖豐公路上有名男子騎自行車突然摔車倒臥路中央，身體不斷顫抖，頭部挫傷不斷流血；員警到場後並未發現現場有車禍痕跡，疑似騎車自摔，立即聯繫救護人員第一時間到場初步急救後，並由警方幫忙協助送醫，所幸該男到達醫院時經搶救後生命跡象恢復穩定。

▲▼救護人員到場後，先作初步急救，再由警方協助開道，將胡男送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

其子向警方表示，父親本身患有血糖代謝方面疾病，中午父親獨自騎自行車說要出去買午餐，沒想到會在途中發生意外，經醫生說明男子經急救後身體安全無虞，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方及救護人員致謝，也對警方救援的高效率表示感佩。

苗栗分局副分局長傅學廷呼籲民眾，平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

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