桃園失婚婦大反擊！PO小三裸照「婊妹...要截要快」下場曝

▲桃園市劉姓婦人與吳姓丈夫離婚後，不滿盧姓女子介入婚姻導致離婚，竟將盧女裸照等私密照上傳臉書供不特定人觀看挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓婦人因盧姓女子介入婚姻，後來導致與吳姓丈夫離婚，劉女心有不甘，前年8月將盧女裸照等私密照片上傳臉書，還留言「要截要快」提醒不特定人瀏覽等語，盧女經2名友人截圖後告知盧女提告，桃檢16日偵結將劉婦依散布猥褻物品罪嫌提起公訴。

檢警調查，51歲的劉姓婦人與吳姓男子結褵多年，但吳男卻與盧女自2014年起發生婚外情，劉婦查出2人關係後曾提告盧女妨害家庭，盧女因此被判處4月有期徒刑，但夫妻關係因此生變，後來還導致與吳姓丈夫離婚收場。

前年8月6日，劉婦不滿盧女介入婚姻導致離婚，將盧女裸照等私密照片上傳臉書，留言「哈哈哈…反正妹子都看好的嫂子、我們離婚也來個頭條吧、婊…妹，要截要快」等文字，供不特定人士瀏覽，後來盧女2名友人見狀後截圖告知盧女，盧女憤而提告。

劉婦在偵訊時坦承在臉書上PO文，但否認散布盧女私密照片，盧女則指證劉婦在臉書上的貼文、上傳的私密照片並截圖佐證，檢方認為劉婦犯行明確，偵結將劉婦依散布猥褻物品罪嫌提起公訴。

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