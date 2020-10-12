婦人徘徊港區欲尋短　海巡消防緊急下水救人

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，海巡人員下水成功救援婦人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，10月11日下午1時許，接獲高雄市消防局第四大隊梓官分隊通報，有1名婦人於蚵子寮漁港加油站前方100公尺處欲輕生，安檢所獲報後，火速前往現場救援，竟發現婦人已落水，海巡人員立即下水成功救援。

安檢所2車6員於3分鐘後抵達通報地點，海巡人員以飛快速度奔向婦人落水處，並立即下水救援，救起後該婦人生命跡象穩定，無明顯外傷，惟海平面離岸高度相差約2公尺，梓官消防分隊抵達後，架起階梯，婦人由海巡人員揹負，攀爬階梯回到岸上。

經初步了解，落海民眾為59歲施姓婦人，家住高雄，疑因家庭因素獨自來到港區欲尋短，海巡及消防人員共同安撫並鼓勵婦人珍惜生命，最後送往國軍高雄總醫院左營分院就醫療。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾若有輕生念頭可透過「張老師專線1980」、「安心專線1925」諮商，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」報案專線，該隊將提供各項服務及救助。

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