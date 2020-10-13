　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲批農委會買《科學人》廣告違預算法　審計長：已下架無法宣傳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會 審計長陳瑞敏報告108年度中央政府總決算審核報告等案並備諮詢 立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

農委會日前在《科學人》下廣告，宣稱養豬加入萊克多巴胺可增加收益又環保，引發爭議。立法院院會13日下午進行審計長報告「108年總決算審核經過並備諮詢」，國民黨立委林為洲追問，農委會是否明顯違反《預算法》第62-1條，對此，審計長陳瑞敏未正面回答，僅回應「它下架了，所以無法宣傳……」。

林為洲指出，農委會做了很多政策宣導，《科學人》臉書粉絲團9/19刊登政府同意開放含有瘦肉精美豬進口廣告，預算來源為「農產品受進口損害救助基金」，但該預算主要是針對進口農產品造成國內產業受損、農戶受損時，救濟受害農民、企業損失的基金。他詢問審計長以審計專業角度看，拿農損基金做廣告宣傳，在預算法上有沒有問題？

對此，陳瑞敏回應，「委員看到這樣問題，所以農委會把案子下架了，也沒有要付款給他」，林為洲追問是否明顯違法？陳瑞敏僅回答「它下架了，所以無法宣傳……」

▲▼立法院院會 審計長陳瑞敏報告108年度中央政府總決算審核報告等案並備諮詢 立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會，審計長陳瑞敏報告108年度中央政府總決算審核報告等案並備諮詢。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，根據《預算法》第62-1條明定，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關在編列預算辦理政策宣導時，應明確標示其為廣告，且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。他質疑農委會拿農損基金下廣告的正當性，且貼文沒標示是廣告，也沒寫清楚辦理機關為何，用「假投稿」形式混淆大眾的疑慮。

林為洲強調，審計部應查明機關刊登廣告時科目是否符合，否則造成審計工作混亂，且針對數位媒體廣告也要特別注意，籌組專業小組查核，並要求審計部針對去年度政府機關投放廣告有無符合《預算法》第62-1規定、科目有無誤用等，做出書面報告，陳瑞敏表示「我們來努力。」

其他人也看了這些...

林為洲建議黨名「去中國」　改革第一步：務實面對問題
林為洲拋黨名去中國　國民黨：改革才是重心而非改名
國民黨改名「去中國」？　江啟臣：當前黨內應關心民生議題

更多熱門新聞...

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始
林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／泛舟哥結婚了！　正妹妻懷孕曬身分證
40歲女「肚臍長痘痘」　驚見癌細胞爬滿身！治療仍病逝
安永會計集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　價值上千萬
快訊／專找30歲以下處女…淫教主少龍涉猥褻6女遭裁定續押
快訊／中山大學公告：李眉蓁碩士學位正式註銷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲拋改黨名　黃智賢：稀罕嗎？重要的是「我有中國」

女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

LIVE／白綠藍同台！林佳龍邀柯、侯、林右昌「整合北北基路網」

點名吳怡農有錯誤認知　吳斯懷：全民國防絕非全民皆兵

林為洲批農委會買《科學人》廣告違預算法　審計長：已下架無法宣傳

跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級　林右昌：促進大台北首都圈

蔡英文視察雷達站背後戰略曝　能監控地面到外太空、涵蓋整個東亞

快訊／李眉蓁碩士學位正式註銷！中山大學依流程規定「上網公告」

美豬牛行政命令明立院闖關　民眾黨籲衛福部撤回2公告

央視「台諜」扯卓榮泰　羅致政分析2可能：證明中共愚蠢

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

林為洲拋改黨名　黃智賢：稀罕嗎？重要的是「我有中國」

女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

LIVE／白綠藍同台！林佳龍邀柯、侯、林右昌「整合北北基路網」

點名吳怡農有錯誤認知　吳斯懷：全民國防絕非全民皆兵

林為洲批農委會買《科學人》廣告違預算法　審計長：已下架無法宣傳

跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級　林右昌：促進大台北首都圈

蔡英文視察雷達站背後戰略曝　能監控地面到外太空、涵蓋整個東亞

快訊／李眉蓁碩士學位正式註銷！中山大學依流程規定「上網公告」

美豬牛行政命令明立院闖關　民眾黨籲衛福部撤回2公告

央視「台諜」扯卓榮泰　羅致政分析2可能：證明中共愚蠢

國安基金退場「權值股熄火」！分析師：仍有走勢不必緊張

中職／黃恩賜腳傷無大礙　丘總：感謝大家祈禱

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

地方媽媽返家「正面撞見」內褲賊！小學兒機警藏衣櫃躲一劫

一次吃到天丼、和牛丼　金子半之助聯名老乾杯推日本和牛雙饗丼

泛舟哥結婚了！曬甜蜜全家福：以後叫我吉爸

東北季風海象浪況不佳　基隆嶼國際磯釣賽延期至11月

為恭安寧緩和病房成立10周年　細心照護2000病人「人生圓滿落幕」　

林心如楊謹華「媽媽桑Look」見客！修杰楷怨：沒有上酒店的命

跑馬壯男突畏寒無力！醫師驚曝：與小鬼同原因...差點死在飛機上

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

政治熱門新聞

羅智強爆中天關定了　下一家是這間

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

陳水扁自：沒我再盼百年台南也看不到煙火

罷王總部二階段連署達標　近4萬份連署書送選委會

快訊／康軒願刊「道歉啟事」　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

蔡英文搭車2小時上山送「麻辣鍋」

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

應延長軍事訓練役役期！他：而非延長退伍士兵管制年限

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

前助理被捕　卓榮泰駁斥：不識此人

瘦肉精使牛隻死亡率增加91%

更多熱門

相關新聞

毛豆成機能植物飲100公克「41.4%是蛋白質」

毛豆成機能植物飲100公克「41.4%是蛋白質」

台灣毛豆不得了，連續12年銷日冠軍之姿，締造數十億產值，被視為台灣綠金產業，去年外銷產值更高達新台幣26.1億，再創29年來新高。農委會高雄區農業改良場今（13日）宣布，趁勝追擊利用乾燥濃縮及微細化等加工技術，推出高機能性，用喝的毛豆植物飲，含30多種機能性成分，健身族群或銀髮族都很適合。

產銷失衡？陳吉仲又何錯之有！

產銷失衡？陳吉仲又何錯之有！

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功

2021年起校園午餐全面使用國產食材

2021年起校園午餐全面使用國產食材

傳回絕食材供應平台　農委會駁斥

傳回絕食材供應平台　農委會駁斥

關鍵字：

林為洲農委會科學人審計部

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面