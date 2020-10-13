林為洲批農委會買《科學人》廣告違預算法　審計長：已下架無法宣傳

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

農委會日前在《科學人》下廣告，宣稱養豬加入萊克多巴胺可增加收益又環保，引發爭議。立法院院會13日下午進行審計長報告「108年總決算審核經過並備諮詢」，國民黨立委林為洲追問，農委會是否明顯違反《預算法》第62-1條，對此，審計長陳瑞敏未正面回答，僅回應「它下架了，所以無法宣傳……」。

林為洲指出，農委會做了很多政策宣導，《科學人》臉書粉絲團9/19刊登政府同意開放含有瘦肉精美豬進口廣告，預算來源為「農產品受進口損害救助基金」，但該預算主要是針對進口農產品造成國內產業受損、農戶受損時，救濟受害農民、企業損失的基金。他詢問審計長以審計專業角度看，拿農損基金做廣告宣傳，在預算法上有沒有問題？

對此，陳瑞敏回應，「委員看到這樣問題，所以農委會把案子下架了，也沒有要付款給他」，林為洲追問是否明顯違法？陳瑞敏僅回答「它下架了，所以無法宣傳……」

▲立法院院會，審計長陳瑞敏報告108年度中央政府總決算審核報告等案並備諮詢。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，根據《預算法》第62-1條明定，基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關在編列預算辦理政策宣導時，應明確標示其為廣告，且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。他質疑農委會拿農損基金下廣告的正當性，且貼文沒標示是廣告，也沒寫清楚辦理機關為何，用「假投稿」形式混淆大眾的疑慮。

林為洲強調，審計部應查明機關刊登廣告時科目是否符合，否則造成審計工作混亂，且針對數位媒體廣告也要特別注意，籌組專業小組查核，並要求審計部針對去年度政府機關投放廣告有無符合《預算法》第62-1規定、科目有無誤用等，做出書面報告，陳瑞敏表示「我們來努力。」

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