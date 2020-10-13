　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋、國慶連過兩關還沒完　林佳龍：下一場硬仗是「阿妹跨年」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼張惠妹跨年台東免費開唱。（圖／EMI提供）

▲張惠妹今年跨年將在台東免費開唱。（圖／EMI提供）

記者賴文萱／台北報導

中秋、國慶雙連假，各地壅塞情形相較過去連假已有顯著改善，祭出多項疏運措施的交通部，被視為「連過兩關」。不過，交通部長林佳龍仍不懈怠，收假上工首日隨即召開疏運檢討會議，據轉述，林佳龍在會中表示，接下來的硬仗就是「阿妹跨年」，此外農曆春節、台灣燈會在新竹，這三場挑戰都必須提早準備。

昨（12）日是國慶連假收假上工首日，林佳龍昨早赴立法院備詢，傍晚返回辦公室後，隨即召集政務次長王國材、陳彥伯及高速公路局、公路總局、鐵道局、台鐵局、運研所等單位，檢討兩波連假疏運措施的改善成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與會者轉述，國慶連假期間，台鐵準點率為90%，較去年國慶連假提高1.67%，高鐵疏運人次，則約達6分之1國道車流量的分流效果；高速公路壅塞路段時段顯著減少，國五雖封閉石碇坪林南入匝道，但南港系統的回堵不增反減。

公共運輸方面，西部國道和國五的大客車通行量均顯著增加，不過「在地有腳」租車優惠的量能仍有空間，可再加強宣導及推廣。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲林佳龍召開疏運檢討會議，會中表示，接下來的硬仗就是「阿妹跨年」，此外農曆春節、台灣燈會在新竹，這三場挑戰都必須提早準備。（圖／交通部提供）

交通部官員轉述，林佳龍會中除了感謝執勤同仁的辛勞，也提醒各單位要仔細分析各項措施的效益，做為未來精進的參考，政府要先「智慧疏運」，才能呼籲民眾「聰明用路」，因此「1968」等app的精準度、頻寬容量及使用率，都要全面提升。

此外，林佳龍也在會中提醒，阿妹（張惠妹）跨年對東部疏運是項大挑戰，加上農曆春節、元宵節的台灣燈會在新竹，面對這三場硬仗，各單位要提早準備，關於票價優惠或在地租車補助等導流到公共運輸的政策，要及早確定，方便民眾預先安排行程。

交通部初步評估，張惠妹在台東舉辦跨年演唱會，雖是「回饋家鄉」性質，但由於歌迷引頸期盼多時，加上只有一場，因此料將有數萬民眾自外地湧入台東，對南迴及北部中部前往台東的疏運，都將是龐大的考驗。

林佳龍除了指示協調台鐵預先調度、全力加開班次，也指示包括國道及公路的疏運措施、以及鼓勵公共運輸的政策，都要提早準備、及早宣布。

其他人還看了...

要求康軒董座出面道歉！　全教總「昨日的道歉沒誠意」：將擴大抵制
北北基宜續發豪、大雨特報　氣象局示警：山區防坍方、落石
新增1例境外移入！指揮中心1430臨時記者會說明
全教總要求董座道歉　康軒：無法讓所有人滿意，謝謝指導與督促

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
官方提前洩密！　iPhone 12 「剪瀏海」了
嘎嘎退團5年「改當上班族」！領低薪現況曝…爸媽怒：讓家族蒙羞
快訊／爆廢公社下架！管理員：全爆系今晚起停止所有活動3天
熊貓外送員沒穿褲子？　腿一抬掉出美臀形狀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成醫、郭綜合醫院合作經營　增開兩院往返接駁車加強服務

消保處首抽測10件清淨機「潔淨空氣提供率」　知名品牌墊底

全教總要求董座道歉　康軒：無法讓所有人滿意，謝謝指導與督促

夢見「地府喪屍」狂追她和丈夫　法師爸：這是陰棺煞…曝破解方法

早餐點豬皮！筷子一夾「整塊密集鱗片」麻到頭頂　網曝：很正常

快訊／爆廢公社下架！管理員「全爆系從今晚5點半起停止所有活動3天」

中秋、國慶連過兩關還沒完　林佳龍：下一場硬仗是「阿妹跨年」

訂單見「集運必吃負評」　同行笑：怎樣都划算！加碼驚曝台南紅人

快訊／北北基宜續發豪、大雨特報　氣象局示警：山區防坍方、落石

要求康軒董座出面道歉！　全教總「昨日的道歉沒誠意」：將擴大抵制

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

成醫、郭綜合醫院合作經營　增開兩院往返接駁車加強服務

消保處首抽測10件清淨機「潔淨空氣提供率」　知名品牌墊底

全教總要求董座道歉　康軒：無法讓所有人滿意，謝謝指導與督促

夢見「地府喪屍」狂追她和丈夫　法師爸：這是陰棺煞…曝破解方法

早餐點豬皮！筷子一夾「整塊密集鱗片」麻到頭頂　網曝：很正常

快訊／爆廢公社下架！管理員「全爆系從今晚5點半起停止所有活動3天」

中秋、國慶連過兩關還沒完　林佳龍：下一場硬仗是「阿妹跨年」

訂單見「集運必吃負評」　同行笑：怎樣都划算！加碼驚曝台南紅人

快訊／北北基宜續發豪、大雨特報　氣象局示警：山區防坍方、落石

要求康軒董座出面道歉！　全教總「昨日的道歉沒誠意」：將擴大抵制

21歲正妹砸43萬整形！　閨蜜手術室外苦等…3hrs後被通知「人送殯儀館了」

王志鵬／蔡英文的政治宣示與嚴德發的「自衛反擊權」

國民黨再扛「粉紅豬」佔領議場杯葛　民進黨團：一隻3萬已經夠本

苦苓／國民黨改名沒有錯　但不能改錯名字

快訊／新店鐵皮屋大火...2F狂竄火煙！燃燒180平方公尺　1人送醫

桃園女酒駕恍神連撞3汽機車　沒減速撞爛車頭！恐賠百萬元

阿偷伯2失誤葬送太空人　教頭就怕他患上傳球失憶症

1男突然從橋上高處墜落　意外砸到路過老人...2人當場身亡

空地免費種菜「鄰居1惡舉」　善心妹哭清7天垃圾山：全家傻瓜一樣

吃抗生素治青春痘竟死亡！長庚找到藥物過敏「特殊基因型」

生活熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

快訊／雨後「甩晃」地震1秒！網傻：女兒都嚇哭了

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

更多熱門

相關新聞

今年來台旅客暴跌估剩135萬創新低

今年來台旅客暴跌估剩135萬創新低

受到新冠肺炎疫情影響，今年來台人數累積至8月僅有129萬2,170人次，受到國境仍未解禁影響，觀光局保守估計今年國際觀光客約135萬人次，創20年新低。不過，國旅則反衝上近10年新高，可望達到2.1億旅次。

旅遊泡泡鎖定「帛琉」原因曝　

旅遊泡泡鎖定「帛琉」原因曝　

國慶焰火台南總動員及時完成疏運

國慶焰火台南總動員及時完成疏運

基隆輕軌升級捷運！北北基有共識

基隆輕軌升級捷運！北北基有共識

林佳龍談國慶連假交通疏運狀況

林佳龍談國慶連假交通疏運狀況

關鍵字：

阿妹跨年張惠妹疏運交通疏運林佳龍

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面