川普復出又不戴口罩　佛州千人造勢上宣稱自已「免疫」

▲川普染疫後首度復出，在佛州重啟選舉活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普在新冠病毒檢測呈陽性不到兩周後重啟競選活動「搶」選票。在12日舉辦的佛州造勢活動中，川普的數千名支持者與他對待疫情的態度一致，並未保持社交距離，也不是所有人都佩戴口罩，讓人不禁擔心活動將演變成「超級傳染大會」。

據美聯社報導，川普在集會中滔滔不絕地進行了長達一小時的演說。即使曾受新冠病毒感染，他仍不改過去的輕蔑態度表示，在接受實驗性藥物的治療後，他的感覺十分良好，也非常高興自己不再需要擔心受感染，因為他現在已對新冠病毒「免疫」，也足夠健康去「跳入人群」，給選民們一個「大胖吻」（a big fat kiss）。

▲佛州的民眾對川普的復出反應熱烈，不過他們與川普態度一致，並未在活動中保持社交距離。（圖／路透）

川普在演講中用沙啞的嗓音指出，「在我的領導下，我們找到了一種安全的疫苗，能讓病患以不可置信的速度快速康復。世界上沒有哪個國家能像我們一樣迅速度過疫情。」儘管川普一週前才住院與病毒搏鬥，但他對於新冠病毒的看法始終未變，認定美國的大流行已成過去式。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID)所長佛奇（Anthony Fauci）12日在CNN的採訪中表示，從新冠肺炎中康復的人可能在一段時間內具有免疫力，但不乏數週或數月後就再次染疫的例子。川普似乎並不將自己的病情放在心上，佛州的千人集會不過是他本週競選活動的第一站，接下來在賓州、愛荷華州、北卡羅來納州和威斯康辛州還會有更多造勢活動。

▲不少佛州民眾在參與川普的競選活動時未佩戴口罩，讓人擔心競選活動將再度演變成病毒的「超級傳播大會」。（圖／路透）

川普在染疫後迅速重返競選的舉動深受拜登與其他民主黨人批評。從民調結果來看，選情十分膠著，更有不少民調顯示拜登的支持度正在領先，因此川普想必將更積極參與活動，而非如民主黨人所願一般，在家好好養病。

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