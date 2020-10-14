美紓困案又被擋！　民主黨拒川普政府1.8兆美元版本：無法滿足需求

▲民主黨眾院領袖裴洛西拒絕川普政府的提案。（圖非當事當天／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）於13日，接受CNN訪問時重申，她和民主黨並沒有準備接受川普政府提出的1.8兆美元紓困版本。對於同黨眾議員卡納（Ro Khanna）所提出的先接受，再施壓共和黨同意更大型的紓困方案，以達到民主黨的原本要求，裴洛西也果斷回應，「我們沒有要這麼做」。

綜合外電報導，美東時間周二（13日）晚間，CNN主持人布里策（Wolf Blitzer）進一步追問裴洛西的立場。卡納此前已率先表達，若白宮能滿足民主黨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的篩檢、追蹤所需資金以及制定檢測計畫的要求，那民主黨就應該接受白宮最新版本的紓困法案。裴洛西對此則回應，民主黨黨團會議上的多數人都想要談定一個規模更大的版本，而不願屈就不足2兆元的紓困案。

▲美國總統川普與裴洛西的戰場一路從通俄門延續至紓困案。（圖／路透）

裴洛西在訪談中不斷強調，白宮的提案並不能充分滿足這個國家的需要。自第一輪紓困期限於8月底9月初到期後，美國人民已近2個月無法獲得政府援助，而兩黨就第二輪紓困的推動更是僵持數月之久，但面對布里策說「別讓『完美』變成『好』的敵人」時，裴洛西反答，「離完美還差得遠呢，我們甚至還不到好的程度。」

共和黨參議員將在19日提出投票，共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）13日表示，新版紓困法案包含新一輪的薪資保護計畫（Paycheck Protection Program），包括擴大聯邦失業救濟金的規模，儘管到什麼程度還不清楚。此外，麥康諾還指出，會對學校及醫護系統給予更多資金援助。