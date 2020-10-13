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社會 社會焦點 保障人權

錯1碼匯5000到亡者戶頭　他等4個月討不回原因曝：要工作一周才有

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▲▼ 。（圖／東森新聞）

▲苦主說，收到不起訴書時心情很沮喪。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子使用網路銀行匯款5000元，按錯一碼將錢匯進往生者戶頭，為了讓家屬出面解決，他只好告亡者侵占，但4個多月過去，只收到不起訴處分書，還是討不回錢。其實現在不管是郵局或銀行，匯錯款項都有一套處理SOP。

「朋友是叫我說不要再要回來了，可是畢竟5000塊，我要做一個禮拜多的時間才有。」男子接受《東森新聞》訪問表示，「我收到不起訴書的時候，心情覺得很沮喪，那筆錢真的要不回來了嗎？」

不起訴處分出載明，檢方認為被告死亡所以不起訴，由於子女辦理繼承時，疏漏沒有將帳戶結清，導致告訴人誤轉5000元，本應該由全體繼承人共同結算，但都在大陸工作，銀行無法聯繫。檢方並建議走民事管道救濟。

▼轉帳前要確認好帳號。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

如果匯錯款了到底怎麼辦，其實不用緊張，包括郵局跟銀行都有一套SOP，但還是有特例，像臨櫃持單匯款，包括戶名、帳號都寫得相當清楚，因此要匯錯的機率很低，提出這樣的要求通常都會被拒絕。

匯錯款包含轉帳跟網路銀行，解決方式有所不同，像同個金融機構，就能內部請行員打電話給對方緊急搶救；若是不同金融單位，就必須找匯錯的銀行聯絡。

若匯錯款對方不歸還，律師劉上銘說，按照《民法》規定可主張「不當得利」，在15年期間都可主張取回款項；如果要告《刑法》的話，比較可能是侵占罪。

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