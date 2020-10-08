國泰世華銀行基金會《大樹計畫》連17年推平等受教　助學童培養自信開拓未來

▲「109學年度國泰世華銀行基金會大樹計畫助學金捐贈典禮」於國泰世華藝術中心舉辦。

圖、文／國泰世華商業銀行提供

「推動孩子的平等受教權」是國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》的核心精神，自2004年辦理《大樹計畫》助學金開始，至今已邁入第17年，已補助新台幣2.1億，協助約20萬6千名學童。當年第一批因助學金而順利就學的孩子，如今已是20幾歲的青年，他們也許不認識國泰世華銀行基金會，但是，這些孩子的未來將永遠存留著國泰最初的祝福。「109學年度國泰世華銀行基金會大樹計畫助學金捐贈典禮」於8日假國泰世華藝術中心舉辦，本學年度將提撥新台幣1,000萬元補助苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及台東縣，預估可受惠8,000名學童。

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▲本學年度將提撥新台幣1,000萬元補助苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及台東縣，預估可受惠8,000名學童。

補社會制度不足，幫助學童求學不間斷．減輕家庭負擔

政府針對低收入戶、中低收入戶學童雖有提供部分補助（如家長會費、團險保費、書籍費等），然而，有些經濟困難卻無法提出證明的家庭，即使是一般的代收代辦費仍是一筆經濟負擔。有鑑於此，國泰世華銀行基金會每年辦理《大樹計畫》助學金，與學校密切合作，透過最清楚學童狀況的老師推薦真正需要的個案，並由學校進行複審。助學金經由各縣市教育處核定後補助，以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，扶助清寒學童安心學習，也緩解了其家庭經濟負擔。

推動體育計畫．提升學童自信心與競爭力．發展無限可能

多年來《大樹計畫》發現，弱勢家庭的孩子常因生活中沒有足夠資源、家人陪伴不易，容易缺乏自信。因此，國泰世華銀行基金會自2014年起開辦《大樹計畫》「希望之光WISH體育計畫」，支持國中小學推動體育社團活動，透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，藉由參與國內外體育賽事，在競爭中發掘自我與提升自信心。

體育計畫開辦7年來陪伴了76個偏鄉體育隊伍成長，像是「台南市立大內國民中學舉重隊」即是一例。該隊選手以弱勢、單親、隔代教養、新二代子女居多，為了協助舉重選手獲取足夠的營養、以及協助團隊可以集中訓練，國泰世華銀行基金會補助其訓練及營養費，該隊也在各項比賽中頻獲佳績。

▲國泰世華銀行基金會以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，也緩解了其家庭經濟負擔。

相揪員工客戶一齊送愛、《助學計畫2.0》為點亮學童「優質」未來再接再厲

今年適逢基金會成立40週年，將啟動《大樹計畫-讓幼苗長成大樹》助學計畫2.0，除了持續提供弱勢孩童助學金外，未來也將朝提高學童學習品質、改善學習環境、以及培養學童特色專長、提升國際競爭力等方向來持續推動，讓學童能在國泰世華銀行基金會扶助下，更加多元發展，同時快樂學習成長。

國泰世華銀行基金會歡迎各界踴躍捐款，協助更多學童安心就學，邀請您共同加入愛的行列。

大樹計畫形象影片：https://lihi1.cc/X5QEu

捐款網址：https://lihi1.com/7sNb2