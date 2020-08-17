酒店敬酒爆衝突！砸爛賓士洩憤　桃警逮25人搜出以色列制式手槍

▲酒店敬酒糾紛引發砸車事件，警方出動快打部隊趕抵現場。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

28歲王姓男子與24歲陳姓男子16日凌晨於酒店飲酒時，因敬酒問題引發口角衝突，王男心生不滿夥同友人隨後砸毀陳男及其友人車輛，桃園警方接獲報案後立即組成專案查緝小組，發動大規模搜捕，24小時內將雙方共25人全部緝捕到案，並於其所駕自小客內查扣球棒、木棍7枝，另於陳男身上起獲以色列制式手槍1把，全案依刑法聚眾鬥毆、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例移請偵辦，後續將以治平專案管制對象進行檢肅。

▲▼王男因敬酒糾紛持棍棒砸破陳男賓士等車輛玻璃。（圖／記者楊熾興翻攝）

另對於酒店業者未善盡通報責任，警方於16日晚間同步實施威力掃蕩臨檢勤務，針對相關酒店、KTV進行掃蕩臨檢，桃園警分局長林信雄重申掃蕩勤務將持續強力執行，以徹底斬斷幫派金源，絕不容許街頭暴力發生，並呼籲業者遵守「三不得，兩通報」原則，發現滋擾狀況應即時通報警方到場處理，以阻絕事件之衍生。警方嚴正聲明暴力零容忍，本案將依法嚴辦，絕不容許街頭暴力情事發生。

▲▼警方發動大規模搜捕，24小時內將雙方共25人全部緝捕到案。（圖／記者楊熾興翻攝）

該起砸車案發生於16日6時40分許，在桃園區中山東路發生幾名男子持棍棒砸破停於路旁2部自小客車玻璃窗，警方獲後立即啟動快打部隊30名警力趕往現場，但員警抵達砸車男子已離去，警方成立專案小組並調閱週邊監視器，全力追查，不到24小時將滋事份子全數緝拿。

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