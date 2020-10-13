蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

▲蘋果官網公布10/13(台灣時間10/14)舉行特別發布會。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於本周三（10/14）凌晨一點將舉辦第二場線上秋季發表會，iPhone 12 系列終於要登場了！此外其它新品如 HomePod Mini、AirTag 和 AirPods Studio 等等，也可能成為這次發表會上的焦點。

蘋果此次的邀請函為藍色與橘色相兼，不免令人聯想是否暗示與 iPhone 12 的新配色有關，相信大家也已經看過了許多爆料和統整新聞，這篇就讓我們針對可能曝光的所有新品渲染圖做一個統整吧！

iPhone 12

▲iPhone 12爆料圖。（圖／AppleTrack）

▲iPhone 12爆料圖。（圖／AppleTrack）

▲iPhone 12爆料圖。（圖／forbes）

▲iPhone 12爆料圖。（圖／forbes）



▲iPhone 12爆料圖。（圖／EverythingApplePro）

▲iPhone 12爆料圖。（圖／EverythingApplePro）

▲iPhone 12爆料圖。（圖／The Designer News）



幾乎所有渲染圖都指向 iPhone 12 回歸經典的方邊外觀設計，這是一件令老果粉相當興奮的事情，而有些外媒也將渲染圖中的瀏海部分做得比較小，暗示 iPhone 12 可能會「修瀏海」，但這點也有待發表會正式揭曉；另傳此次新機共有六種顏色可供選擇。

可以肯定的是，全系列的新機都會配備 OLED 全螢幕顯示器，並且支援 5G，一般型號兩款為雙鏡頭，Pro 型號則為三鏡頭。

iPhone 12 周邊配備

▲iPhone 12 傳不會隨機附充電頭和有線耳機，但會搭配編織充電線。（圖／Wccftech）

▲A14 仿生晶片。（圖／Wccftech）

▲iPhone 12 新型編織充電線。（圖／取自Twitter／@Mr·White）

不過，此次購買新機不會再隨機附贈充電頭跟 EarPods 有線耳機，但會附贈蘋果新型編織充電線，更加堅韌不易斷頭；而搭載由台積電獨家代工的 5 奈米 A14 處理器，據傳效能較上一代快上 30％。

▲外媒預估售價。（圖／theapplehub）



據爆料人士 @Komiya 指出，iPhone 12 系列價格基本上和 iPhone 11 系列持平，不過 iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 Pro Max 兩款新機要等到 11 月才會發貨，另外兩款則會在 10 月 23、24 日發貨。

智慧音箱 HomePod mini

▲蘋果智慧音箱 HomePod。（圖／MacRumors）



▲蘋果新款智慧音箱 HomePod 與 iPhone 4 對比。（圖／iNico）

微博爆料博主 Kang 表示，HomePod mini 的尺寸為 3.3 吋，售價為 99 美元（約新台幣 2,890 元），不過要到11月才會開始供貨販售。

據說它由 Apple S5 晶片供電，該晶片與 Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 5 的晶片相同，而現在市面上的 HomePod 則是由 A8 晶片供電，尺寸為 6.8 吋。

藍芽小型追蹤器 AirTag

▲圖左為蘋果發表會邀請函，圖右為AirTag爆料圖，外媒拿兩者相比，猜測邀請函是在預告有此產品。（圖／PhoneArena）



多樣新品中，包括藍牙小型追蹤器「AirTag」，然而對於這項新品究竟長什麼樣子外界目前還是只能臆測。最新傳出的 AirTag 照片，外觀看上去像一顆相當精緻的銀色鈕扣，中間印著 Apple 的徽標，推測應該具有可與一般物品附著的磁性。

AirTag 據傳可以附著在鑰匙鏈上，或者放在公事包、自行車、狗項圈或孩童身上，結合「Find My」應用程式 U1 超寬頻或 UWB 晶片，透過短距離無線電波為用戶提供非常準確的方向，iOS 用戶即可透過該程式找到附有 AirTag 的事物。

耳罩式耳機 AirPods Studio

▲AirPods Studio。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）



蘋果準備推出的高階耳罩式耳機，據傳至少開發了兩款版本，其中一款是採用高級皮革的版本，設計方向是輕巧容易攜帶、透氣，符合健身運動者的需求；另一款則是走商務需求路線，具有復古外觀，耳罩是橢圓形可以旋轉的，頭帶由細緻的金屬臂連接。

據傳價格為 349～550 美元之間，左右聲道可以自由切換，不過該款耳機沒有耳機孔，而是透過 USB-C 傳輸孔傳輸跟充電，與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機相近。

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