　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「機」林高手頂尖對決！　iPhone 12 Pro Max 對決 Galaxy Note 20 Ultra

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12,Note 20 Ultra。（圖／取自PhoneArena）

▲蘋果與三星每年推出的旗艦機對決，總是引起大家的關注。（圖／取自PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果和三星兩大手機龍頭的比較，一直是大家的關注重點，iPhone 12 即將在本周三凌晨亮相，與三星在8 月推出的 Galaxy Note 20 系列相比，究竟誰的性能更強一點、CP 值更高呢？

在 iPhone 12 發布之前，《ETtoday新聞雲》先用依照傳聞中，最高階的 iPhone 12 Pro Max相關可能規格，來和三星最高階的 Galaxy Note 20 Ultra 做個賽前比較。

▲iPhone 12 Pro Max,Galaxy Note 20 Ultra。（製表／記者謝仁傑）

配備容量與價格

兩大廠牌的高階新機都支援 5G，皆採用 OLED 全螢幕顯示器，在尺寸上差異不大；至於在價格上，Galaxy Note 20 Ultra 在國外售價為 1,449 美元，國內價格則為 46,900 元，按此比例做計算的話，iPhone 12 Pro Max 目前預估的 1,399 美元可能在台市售至少 45,000 元。

另外，Galaxy Note 20 Ultra 配備 12 GB RAM，iPhone 12 Pro Max 據傳只有 6 GB，但兩款手機最高容量都有 512GB。

更高階的螢幕刷新率

基本上現在高階手機備受討論的重點就是螢幕刷新率了，這會影響到一般滑動操作，也會讓遊戲和觀看影片更加流暢，一些需要較高規格的遊戲更是如此。

Galaxy Note 20 Ultra 具有自動調節 120Hz 的顯示螢幕，它會根據用戶使用手機的用途自動切換螢幕刷新率，Note 20 則僅支援 60Hz。

iPhone 12 系列前陣子也傳出似乎在 iOS 14 版本中，有可以調整螢幕刷新率的選項，外界當時預估最高階的 Pro Max 應該會支援；不過近日又有爆料人士指出，全系列的 iPhone 12 都不會支援 120Hz 顯示技術，到底實際規格如何，還有待發表會確認。

電池壽命和充電效率

三星希望透過增加電池電量來獲取消費者的心，Galaxy Note 20 提供 4300 mAh的電池，相較於前一代 Note 10 的 3500 mAh 提升了不少，Note 20 Ultra 則使用了 4,500 mAh 的電池。

儘管理論上來說，較大電池容量可能具有更長的電池壽命，但 iOS 系統搭配的電源優化功能發揮了很大的作用，能自動調節手機整體運行的電源效率。因此究竟誰的續航力更強，可能還得等待正式拿到 iPhone 12 新機後實測才能做比較。

相機鏡頭

．iPhone 12 Pro Max：　  12MP 主鏡頭／12MP 遠焦鏡頭／12MP 超廣角鏡頭／12MP 前置鏡頭
．Galaxy Note 20 Ultra：　108MP 主鏡頭／12MP 遠焦鏡頭／12MP 超廣角鏡頭／10MP 前置鏡頭

兩款手機在變焦鏡頭和超廣角鏡頭像素相同，而 iPhone 12 Pro Max 保持三鏡頭組，再加上 LiDAR 感測器；雖然 Galaxy Note 20 Ultra 憑藉 108MP 像素的主鏡頭顯得突出，但 Note 20 Ultra 並沒有具備 ToF 感測器，因此究竟兩款手機在拍照上面有多大的落差，也必須等到實測過後才能做比較。

＃ 對面的女孩看過來～～

iPhone 12 問世倒數七日！全系列「售價、規格特色」浮上檯面

iPhone 12 將掀「前所未見換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

3C史上最艱難抉擇！　iPhone 12 對決 Note 20　高階機王巔峰之戰

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「機」林高手頂尖對決！　iPhone 12 Pro Max 對決 Galaxy Note 20 Ultra

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三凌晨1點「官網直播看這裡」　

iPhone 12 將掀起「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

蘋果發表後蘋概股能否受惠？郭明錤：取決於iPhone 12售價

打開Messenger別嚇到！　萬聖節濾鏡讓你扮鬼逛鬼屋　

爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席發表會　售價、外觀先洩漏

蘋果發表會最新爆料！9大iPhone 12重點一次看

HomePod Mini將登場！3.3吋、搭載S5晶片　售價不到三千元

倒數3天！Apple HomePod Mini將登場　爆料者：是非常重要的產品

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

「機」林高手頂尖對決！　iPhone 12 Pro Max 對決 Galaxy Note 20 Ultra

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三凌晨1點「官網直播看這裡」　

iPhone 12 將掀起「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

蘋果發表後蘋概股能否受惠？郭明錤：取決於iPhone 12售價

打開Messenger別嚇到！　萬聖節濾鏡讓你扮鬼逛鬼屋　

爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席發表會　售價、外觀先洩漏

蘋果發表會最新爆料！9大iPhone 12重點一次看

HomePod Mini將登場！3.3吋、搭載S5晶片　售價不到三千元

倒數3天！Apple HomePod Mini將登場　爆料者：是非常重要的產品

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

看中幾乎100分房子「就是隔音差」他求解！網一看輕隔間…嘆氣了

泫雅剪「眉上激短瀏海」新造型曝光　黑髮素顏根本高中生！

麗彤醫材銷售業績增　9月營收達1.52億元創新高

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

3C家電熱門新聞

iPhone 12要來了！售價一次看

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

蘋果iPhone 12規格一次看　最新關鍵技術曝光

蘋果發表會最新爆料！9大iPhone 12重點一次看

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

HomePod Mini將登場！3.3吋、搭載S5晶片　售價不到三千元

韓國逾 50 萬人捨 5G 重回 4G 懷抱！　5G 覆蓋率成隱憂

iPhone 12「神秘側條」新設計！mini討論度炸鍋

爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席發表會　售價、外觀先洩漏

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三官網直播看這裡　

iPhone 12 將掀「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

iPhone 12 問世倒數七日！　全系列規格特色浮上檯面

iPhone 12「全無線」亮點外流

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三官網直播看這裡　

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三官網直播看這裡　

蘋果將在台灣時間14日週三凌晨1點舉辦第二場秋季發表會，外界猜測首款5G iPhone即將登場。民眾若想一同觀賞，可從蘋果官方Youtube進去，便直接連進秋季發表會的直播頁面。

iPhone 12 將掀「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

iPhone 12 將掀「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

蘋果發表後蘋概股能否受惠？郭明錤：取決於iPhone 12售價

蘋果發表後蘋概股能否受惠？郭明錤：取決於iPhone 12售價

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

關鍵字：

蘋果AppleiPhone 12三星SamsungGalaxy Note 20 Ultra

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面