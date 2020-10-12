「機」林高手頂尖對決！　iPhone 12 Pro Max 對決 Galaxy Note 20 Ultra

▲蘋果與三星每年推出的旗艦機對決，總是引起大家的關注。（圖／取自PhoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果和三星兩大手機龍頭的比較，一直是大家的關注重點，iPhone 12 即將在本周三凌晨亮相，與三星在8 月推出的 Galaxy Note 20 系列相比，究竟誰的性能更強一點、CP 值更高呢？

在 iPhone 12 發布之前，《ETtoday新聞雲》先用依照傳聞中，最高階的 iPhone 12 Pro Max相關可能規格，來和三星最高階的 Galaxy Note 20 Ultra 做個賽前比較。

配備容量與價格

兩大廠牌的高階新機都支援 5G，皆採用 OLED 全螢幕顯示器，在尺寸上差異不大；至於在價格上，Galaxy Note 20 Ultra 在國外售價為 1,449 美元，國內價格則為 46,900 元，按此比例做計算的話，iPhone 12 Pro Max 目前預估的 1,399 美元可能在台市售至少 45,000 元。

另外，Galaxy Note 20 Ultra 配備 12 GB RAM，iPhone 12 Pro Max 據傳只有 6 GB，但兩款手機最高容量都有 512GB。

更高階的螢幕刷新率

基本上現在高階手機備受討論的重點就是螢幕刷新率了，這會影響到一般滑動操作，也會讓遊戲和觀看影片更加流暢，一些需要較高規格的遊戲更是如此。

Galaxy Note 20 Ultra 具有自動調節 120Hz 的顯示螢幕，它會根據用戶使用手機的用途自動切換螢幕刷新率，Note 20 則僅支援 60Hz。

iPhone 12 系列前陣子也傳出似乎在 iOS 14 版本中，有可以調整螢幕刷新率的選項，外界當時預估最高階的 Pro Max 應該會支援；不過近日又有爆料人士指出，全系列的 iPhone 12 都不會支援 120Hz 顯示技術，到底實際規格如何，還有待發表會確認。

電池壽命和充電效率

三星希望透過增加電池電量來獲取消費者的心，Galaxy Note 20 提供 4300 mAh的電池，相較於前一代 Note 10 的 3500 mAh 提升了不少，Note 20 Ultra 則使用了 4,500 mAh 的電池。

儘管理論上來說，較大電池容量可能具有更長的電池壽命，但 iOS 系統搭配的電源優化功能發揮了很大的作用，能自動調節手機整體運行的電源效率。因此究竟誰的續航力更強，可能還得等待正式拿到 iPhone 12 新機後實測才能做比較。

相機鏡頭

．iPhone 12 Pro Max： 12MP 主鏡頭／12MP 遠焦鏡頭／12MP 超廣角鏡頭／12MP 前置鏡頭

．Galaxy Note 20 Ultra： 108MP 主鏡頭／12MP 遠焦鏡頭／12MP 超廣角鏡頭／10MP 前置鏡頭

兩款手機在變焦鏡頭和超廣角鏡頭像素相同，而 iPhone 12 Pro Max 保持三鏡頭組，再加上 LiDAR 感測器；雖然 Galaxy Note 20 Ultra 憑藉 108MP 像素的主鏡頭顯得突出，但 Note 20 Ultra 並沒有具備 ToF 感測器，因此究竟兩款手機在拍照上面有多大的落差，也必須等到實測過後才能做比較。

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