　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

迎戰iPhone 12！Pixel打台灣牌：價格實惠、軟硬整合

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google今年推出的3隻手機。（圖／Google提供）

▲Google今年推出的3隻手機。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

迎戰即將到來的iPhone 12，Google打台灣牌，今（13）日強調，2020年發表的最新硬體產品，台灣團隊都在其中扮演關鍵角色。表示兩支 5G 手機以實惠的價格提供消費者，另外搭配包括智慧音箱、Chromecast with Google TV等硬體產品以及多元的軟體服務，如擁有超清晰、高畫質的 Duo 視訊、搭贈三個月的 YouTube Premium 試用、Google One 100 GB 雲端儲存空間等，軟硬整合盼提供消費者更便利的生活。

Google表示，希望消費者在硬體裝置上輕鬆使用 Google 實用的雲端、軟體服務，再加上人工智慧的運用，帶給使用者更便利的生活，Google 也持續開發各種不同硬體產品。

Google同時分享近來在硬體市場中的三大趨勢，包括第一、軟體、硬體與人工智慧的高度結合。消費者需要時就能隨時召喚科技應用，不需要時則科技融入背景中，持續觀察與演算消費者行為反饋與需求，不斷優化使用體驗。第二、5G 將讓雲端運算與服務更普及與快速。5G 帶來更大的頻寬與低延遲的網路環境，能夠支援 5G，發揮最大效能與最快速度的終端裝置需求也相當迫切。

第三、不同終端裝置間串聯，讓生活中的科技體驗更加無縫接軌。尤其在疫情之下許多民眾也盡量不外出活動，因此電視、音響等也擁有顯示器與喇叭的終端裝置間的無縫串聯，也將是未來科技發展的重要趨勢。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

迎戰iPhone 12！Pixel打台灣牌：價格實惠、軟硬整合

發表會凌晨登場！iPhone 12預測總整理　規格、顏色、售價一次看

全台每2.8人就有1人使用LINE Pay　預告第4季將有全新功能登場

蘋果高層公開 A14 晶片設計概念！　打造全系列高效能產品

日商搶發布「蘋果新手機充電器」　慘遭網友大酸

新一代 HomePod 和 Apple TV 可追蹤定位　「HomeKit」功能更完善

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

iPhone 12「四新機」登場倒數！達人曝這款會賣最好...準備搶爆

搶在iPhone12之前開賣！　台灣大、中華電週四各推獨家5G手機搶客

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

迎戰iPhone 12！Pixel打台灣牌：價格實惠、軟硬整合

發表會凌晨登場！iPhone 12預測總整理　規格、顏色、售價一次看

全台每2.8人就有1人使用LINE Pay　預告第4季將有全新功能登場

蘋果高層公開 A14 晶片設計概念！　打造全系列高效能產品

日商搶發布「蘋果新手機充電器」　慘遭網友大酸

新一代 HomePod 和 Apple TV 可追蹤定位　「HomeKit」功能更完善

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

iPhone 12「四新機」登場倒數！達人曝這款會賣最好...準備搶爆

搶在iPhone12之前開賣！　台灣大、中華電週四各推獨家5G手機搶客

黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲　台南市政府也要記取教訓

中職／工會建議調降羅力條款年限　周思齊：5到8年

回家抬頭一看...4隻貓咪「死亡凝視」　你已經成為狙擊目標！

Selina曝光應徵助理條件！　強硬要求「一定要陪睡」：不能拒絕

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

3C家電熱門新聞

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

iPhone 12 四新機將登場！達人曝這款賣最好

蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

iPhone 12 問世倒數七日！　全系列規格特色浮上檯面

iPhone 12要來了！售價一次看

蘋果iPhone 12規格一次看　最新關鍵技術曝光

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

搶在iPhone12之前開賣！　電信三雄週四各推獨家5G手機

iPhone 12最新細節曝光！達人：電池續航強、臉部辨識更快

iPhone 12 頂級機 VS. 三星Galaxy Note 20 Ultra 比一比

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

韓國逾 50 萬人捨 5G 重回 4G 懷抱！　5G 覆蓋率成隱憂

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三官網直播看這裡　

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

今年的蘋果iPhone新機發表會預計在14日凌晨1點登場，針對目前各家媒體與分析師的推測，《CTWANT》在上市發表會之前做一次總整理。目前根據多數媒體的推測，這次蘋果iPhone 12極有可能會推出4種款式，顏色推估共有9種，價格從新台幣18600元至31500元起。

蔡英文演說講給台灣內部和美國聽

蔡英文演說講給台灣內部和美國聽

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

iPhone新機亮相倒數！蘋果股價飆漲逾6%

iPhone新機亮相倒數！蘋果股價飆漲逾6%

美計畫對台7項軍售　3項通知已送國會

美計畫對台7項軍售　3項通知已送國會

關鍵字：

Pixel台灣iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面