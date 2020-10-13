迎戰iPhone 12！Pixel打台灣牌：價格實惠、軟硬整合

▲Google今年推出的3隻手機。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

迎戰即將到來的iPhone 12，Google打台灣牌，今（13）日強調，2020年發表的最新硬體產品，台灣團隊都在其中扮演關鍵角色。表示兩支 5G 手機以實惠的價格提供消費者，另外搭配包括智慧音箱、Chromecast with Google TV等硬體產品以及多元的軟體服務，如擁有超清晰、高畫質的 Duo 視訊、搭贈三個月的 YouTube Premium 試用、Google One 100 GB 雲端儲存空間等，軟硬整合盼提供消費者更便利的生活。

Google表示，希望消費者在硬體裝置上輕鬆使用 Google 實用的雲端、軟體服務，再加上人工智慧的運用，帶給使用者更便利的生活，Google 也持續開發各種不同硬體產品。

Google同時分享近來在硬體市場中的三大趨勢，包括第一、軟體、硬體與人工智慧的高度結合。消費者需要時就能隨時召喚科技應用，不需要時則科技融入背景中，持續觀察與演算消費者行為反饋與需求，不斷優化使用體驗。第二、5G 將讓雲端運算與服務更普及與快速。5G 帶來更大的頻寬與低延遲的網路環境，能夠支援 5G，發揮最大效能與最快速度的終端裝置需求也相當迫切。

第三、不同終端裝置間串聯，讓生活中的科技體驗更加無縫接軌。尤其在疫情之下許多民眾也盡量不外出活動，因此電視、音響等也擁有顯示器與喇叭的終端裝置間的無縫串聯，也將是未來科技發展的重要趨勢。