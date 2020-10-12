iPhone 12 將掀起「前所未見的換機潮」！　大摩上調蘋果股價至170美元

▲外界預估 iPhone 12 將帶來一波前所未有的換機潮。（圖／記者張一中攝）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果（Apple）將於周三（14）日凌晨 1 點，同樣是以線上直播的方式，舉行第二波秋季發表會。據外電報導，華爾街分析師和投資人普遍預期，iPhone 12 會掀起一波「前所未見的換機潮」。

外電報導，華爾街分析師和投資人普遍預期，iPhone 12 將掀起一波很大的換機潮，估計會有約 18.5％ 的蘋果用戶在一年內換新機，預估約可賣出 2.2 億支 iPhone 12。

iPhone 12 究竟何時上市，消息人士與外媒皆指向，iPhone 12 將於 10/16 開放預購，10/23 正式出貨，不過也有消息傳出，兩款更高階的 Pro 機型可能會延到 11 月才能開賣。近年來，台灣都是 iPhone 新機首波開賣國家，照慣例來說，蘋果在發表會結束後的 1～2 週內會開賣。

法人看好 iPhone 12 會擴大備貨，台廠兩大代工廠鴻海（2317）、和碩（4938）將受惠，而台積電獨家為 iPhone 12 提供 5 奈米 A14 晶片，外資先前也將其目標價調至 600 元以上。

大摩分析師預測，若換機的蘋果用戶仍繼續使用 iPhone，且吸引其他非蘋果用戶轉向使用蘋果的情況下，樂觀估計蘋果可賣出 2.2 億支 iPhone 12，喊出蘋果目標價為每股 170 美元。

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