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發表會凌晨登場！iPhone 12預測總整理　規格、顏色、售價一次看

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眾所期待的iPhone 12系列即將在台灣時間14日凌晨正式發表。（圖／摘自iPhoneSoft網站）

▲眾所期待的iPhone 12系列即將在台灣時間14日凌晨正式發表。（圖／摘自iPhoneSoft網站）

圖文／CTWANT

今年的蘋果iPhone新機發表會預計在14日凌晨1點登場，針對目前各家媒體與分析師的推測，《CTWANT》在上市發表會之前做一次總整理。目前根據多數媒體的推測，這次蘋果iPhone 12極有可能會推出4種款式，顏色推估共有9種，價格從新台幣18600元至31500元起。

綜合外媒新聞報導，今年蘋果極有可能推出四種款式的iPhone 12，分別是5.4吋螢幕的iPhone 12 mini，推估售價為美金649元（折合新台幣約18600元）起，外觀有黑、白、紅、藍、綠等五種顏色可選擇。6.1吋螢幕的iPhone 12，推估售價為美金749元（折合新台幣約21500元）起，外觀有黑、白、紅、藍、綠等五種顏色可選擇。這兩款機型被設定為為入門平價款，主相機部分僅搭載雙鏡頭。

高階款部分，預計會推出6.1吋螢幕的iPhone 12 Pro，推估售價為美金999元（折合新台幣約28600元）起，外觀有金、銀、黑、藍等四種顏色可選擇。6.7吋螢幕的iPhone 12 Pro Max，推估售價為美金1099元（折合新台幣約310500元）起，外觀有金、銀、黑、藍等四種顏色可選擇。相機部分搭載三主鏡頭。顏色部分也傳聞有先前十分受歡迎的紅色，但目前尚不清楚是哪款機型會推出。

而大家所熟悉的豆腐頭充電器，據傳聞從這次開始就不會再附贈，原因是傳統豆腐頭充電器的充電速度，已經逐漸趕不上現今的充電技術，再加上也有消息說，蘋果已經將豆腐頭充電器庫存用完，一方面沒打算繼續生產，二方面是將充電技術的重心放在Magsafe無線充電技術，同時也有傳聞說，在這次的發表會上，蘋果將會發表3款無線充電產品。

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