生活壓力超大！康健調查：父母多花時間陪伴孩子　可有效為彼此紓壓

▲康健人壽攜手董氏基金會，推動飛盤運動提升家庭幸福。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

康健人壽最新調查指出，台灣家庭幸福指數較低，父母和小孩都處在高壓狀態，若父母能常花時間與孩子相處，孩童壓力將可有效降低2成，為此，康健人壽宣布與董氏基金會攜手推出「玩轉動，拋出好心情」親子身心計畫，倡導親子在日常生活中一同建立起運動習慣。

根據康健人壽「360康健指數調查」發現，台灣的家庭幸福指數連續5年位居全球倒數第二，顯示民眾覺得自己在照顧孩子及伴侶的健康和幸福上感到不足。

調查也發現，在參與調查的民眾中，上有老、下有小的「三明治族群」75%感到有壓力，而有78%的父母察覺到自己的學齡孩童也承受著同儕、課業壓力，數值相較於全球平均56%高出許多。

康健人壽認為，若父母能常花時間與孩子相處，孩童壓力將可有效降低2成，顯示父母陪伴的重要性。為提升親子健康與幸福指數，康健人壽宣布與董氏基金會攜手推出「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫，倡導親子在日常生活中一同建立起運動習慣，透過輕鬆有趣的飛盤拋接活動，讓親子一起運動揮汗紓解壓力，用彼此的陪伴增加親子幸福感。

該計畫首年前進大台北地區4所學校，康健人壽預計可為5000個家庭的父母與孩童帶來正向影響。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽長期透過「360康健指數調查」深入了解台灣民眾的全方位健康狀態，並透過各項健康促進活動，根本性幫助民眾建立起積極健康的生活習慣，達到身心平衡。

邵駿崴指出，除了對全台5000個家庭推廣本次計畫之外，對內也注重同仁生活與工作平衡，積極推動建立員工規律運動習慣，並推己及人，擴及到員工家庭；目前康健人壽超過1000名同仁身體力行投入響應親子康健身心計畫。