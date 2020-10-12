信眾回捐平安米　台灣首廟天壇代捐及弱勢團體物資捐贈

▲台灣首廟天壇在廟埕，舉行第15次的平安米代捐儀式及關懷弱勢團體物資捐贈活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛心不因新冠肺炎疫情打折，12日上午台灣首廟天壇在廟埕，舉行第15次的平安米代捐儀式及關懷弱勢團體物資捐贈活動，藉此希望將這份愛心及物資給予弱勢團體注入溫暖。

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第15次平安米代捐贈活動共捐出信眾回捐的愛心米5870包，受惠單位有台南市中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、家扶中心、愛樂管弦樂團、天壇養護中心、懷恩護理之家等9單位。

另外還捐出4260公斤白米（30公斤*142包）給財團法人朝興啟智中心、財團法人永靜教養院、財團法人台南市私立育愛教養院、財團法人台南市私立豐德教養院、財團法人樂扶基金會附設樂憨之家、財團法人台南市私立慈惠教養院、台南市社會局委託財團法人高雄市私立典寶社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院、財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇附設台南市私立天壇老人養護中心、社團法人台南市慈恩老幼協會、私立博愛老幼綜合育樂院、台南市聾啞福利協進會等11家社福單位。





自推出以米代金以來，協助信眾捐出的平安米已累計31472包，未來天壇依舊會持續善盡天公廟在地方上公益服務的責任，關懷弱勢團體，使更多人受到愛與關懷。

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