陳同佳委託律師辯護！　管浩鳴曝沒聯絡台窗口「2關鍵」

▲陳同佳準備赴台投案。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

2018年港女命案有進展，兇嫌陳同佳已經委任台灣律師向士林地檢接洽，並交由檢察官處理中。不過，外界質疑，為何他不直接聯絡台灣特設窗口，香港聖公會教省秘書長管浩鳴以「2關鍵」回應。

理律法律事務所今（12）日公開聲明表示，證實為陳同佳委任律師，目前已陳報士林地檢署，然而，至於詳細細節，基於律師保密義務，他們不方便透露；隨後，士林地檢署也證實，已收到理律事務所的陳報書狀，目前正在討論、研究後續陳同佳來台之相關流程，並呼籲港府應務實回應我方已提出之司法互助請求，協助將犯嫌早日繩之於法。

目前陳同佳赴台時間還未定，目前仍等待律師通知。另外，外界質疑，為何陳同佳不直接聯絡台灣特設窗口，或到台灣駐港辦事處申請，卻要特地委任台灣律師接洽相關單位，據《立場新聞》報導，管浩鳴表示，「其實並沒有特別考慮，一方面同佳的國語講得不太好，需安排傳譯。另一方面他跟本不清楚台灣的程序。」

蘇貞昌12日指出，對於香港人殺香港人，現在人在香港，立場都是香港政府對殺人犯應該辦，如果需要資料，台灣可以提供，如果這個殺人犯要來台灣投案，台灣有政府，香港有政府，政府跟政府之間應該要充分地聯繫、溝通。

蘇貞昌強調，這不是任由一個殺人犯，想來就來，「我們台灣不是隨隨便便、來來去去的地方，而是一個自由、民主開放的法治國家，一切依法治來」。

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