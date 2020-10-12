產官合作！　太陽光電乙級技術士考取率達7成成效佳

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左），及太陽光電公會理事長蔡宗融（右）簽署合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會合作，今年初首度開辦太陽光電乙級技術士檢定班，提供現有從業人員參訓，首班考取率達7成，成效相當好，雙方12日正式簽約，宣示將長期合作。



會中由雲嘉南分署長劉邦棟，及太陽光電公會理事長蔡宗融簽署合作，包括首席副理事長兼教育委員會主委廖禎松、秘書林聖芳及多家企業都到場支持。





雲嘉南分署長劉邦棟表示，近年國家綠色能源政策，擴大了太陽能光電人才需求，今年2月首度與太陽光電公會合作開辦檢定班，訓練已在業界的從業人員考取乙級證照，首班共有16名學員參訓，經過3個月的訓練，10人報考乙級考試，有7名通過，考取率高達7成，未來雙方將繼續合作培訓優秀人才，每年至少開設一班檢定班，達到訓檢用的目標。



太陽光電公會理事長蔡宗融表示，雲嘉南分署有12套戶外太陽光電訓練設備，公會將陸續捐贈6套室內太陽光電訓練設備，讓學員遇惡劣天氣時也可在室內上課及練習；此外，公會在全台有3百多家會員廠商，未來將在 LINE 官方提供就業媒合服務，有職缺將優先請分署推薦優秀人才，彼此互惠。





雲嘉南分署太陽光電班職訓師蕭勝文說，太陽光電設置乙級技術士起薪約32至35k，比一般多了2至3千元，另可承作100瓩以下的設備簽章，每件收入3至5千元，按件計酬，月薪可望上看50Ｋ。

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