張貼榜單狂賀！　中華醫大民俗調理業傳統整復推拿技術士證照通過率超過9成

▲中華醫大調保系民俗調理業傳統整復推拿技術士通過率超過九成，師生高舉榜單開心慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國技術士技能檢定首次舉辦民俗調理業傳統整復推拿單一級技術士考試，中華醫事科技大學調理保健技術系學生通過率達90.3％，遠高於全國平均66％，令系上師生雀躍不已，老師們也對學生的優秀表現比讚！

過去未納入技術士技能檢定考試的民俗調理業傳統整復推拿，在衛福部中醫藥司的努力之下，以不涉及醫療業務為前提，完成技術士技能檢定新職類「民俗調理業傳統整復推拿技術士技能檢定職類」開發作業，並由勞動部於去年的全國技術士技能檢定排在第3梯次辦理。這是全國技術士技能檢定首次舉辦「民俗調理業傳統整復推拿」單一級技術士考試，分筆試和術科兩部分舉行。筆試於11月舉行，術科則因為考場有限，一直到最近才完成最後一批考試。

請繼續往下閱讀...

中華醫大調理保健技術系符合報考資格的畢業校友和在學學生有103位報考，考試結果， 93人通過，順利取得民俗調理業傳統整復推拿技術士證照，通過率達90.3％，比全國平均66％高出24.3％，表現相當亮眼，令師生欣喜又雀躍。

中華醫大校長曾信超表示，華醫調保系是全國唯一設立的推拿按摩專業的大學本科，過去民俗調理業大部分都是師傳技術或依靠前輩的技術傳承與多年的經驗累積，大部分的技術未經過嚴謹論證。勞動部舉辦民俗調理業傳統整復推拿技能檢定證照考試後，讓這項民俗調理技術獲得認證肯定，對就讀調理保健系的學生而言，通過證照考不僅是應具備的基本門檻，對未來就業或自行創業都更有保障。

調理保健技術系傅士豪主任指出，以目前業界的行情，民俗調理業傳統整復推拿技術士薪資約從4萬元起跳，平均月薪在5～6萬元間，資深的技術士月領超過10萬元以上的不在少數。可報考民俗調理業傳統整復推拿技術士證照，加上薪資行情佳，中華醫大從2013年起招收調理保健技術科二專，2016年起增加二技學制，吸引不少有心學習民俗調理的考生報考，其中不乏已經在業界服務的在職調理師傅返校進修，109學年度起增設進修部二技和二專學制。而為了提升學生的專業技能和考照通過率，課程安排除了基本教育訓練，更聘請中西醫專業師資親自輔導授課及開設證照輔導加強班，校內設置實習商店讓學生可以就近進行實務課程演練。

調理保健系的校友和學生民俗調理業傳統整復推拿技術士通過率超過9成，曾信超校長對學生的表現讚譽有加，與師生一起舉榜單慶賀，也期勉學生好好發揮所長，為民眾提供最好的服務。

・卸妝膏：一罐卸全臉，回到家5分鐘就能躺著發懶