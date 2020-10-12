憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

▲台南市議員林燕祝瓔求台南市警局長詹永茂，將各分局交通分隊、偵察隊人力補好補滿，以免車禍認定標準不一、辦案人力不足影響治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝12日質詢台南市警局長詹永茂，要求市警局將各分局交通分隊、偵察隊人力補好補滿，以免車禍認定標準不一、辦案人力不足影響治安。

林燕祝表示，台南市警局長調整頻繁讓人很心痛，前市警局長黃宗仁因選舉被調走，前局長周幼偉又因槍擊案發生被調查，近來台南市接連發生槍擊案，她很擔心哪天行政院長蘇貞昌又震怒不滿，又把現任市警局長詹永茂調走，她公開承諾，如果蘇揆又隨便把詹永茂局長調走，她就到行政院去丟雞蛋，抗議用行政手段對付警察人員。

林燕祝也說，因人力關係，目前車禍處理有時是交通分隊，有時是派出所，往往造成A2或A3的認定標準不一，而影響民眾權益，台南市應該比照北部縣市，將交通分隊的人力補足，未來車禍統一由交通分隊來處理認定。

另，林燕祝也發現，各分局的巡邏車、交通事故車、巡邏機車普遍老舊，甚至還有17年的老車還在服勤，且現有車輛也不夠用。她進一步指出，不只車輛不夠，分局偵察隊也有人力缺口、編制不平等的問題，永康區有23萬人口，但分局偵察隊只有9小隊，18萬人口的東區一分局卻有12小隊，五分局、歸仁分局和麻豆分局也都有缺未補，人力分配明顯不符比例原則，詹永茂局長應該儘快解決。

台南市警局長詹永茂答詢表示，目前已補了5位交通分隊隊長，也有40位行政人力協助偵察工作，未來會繼續補足人員處理相關問題。

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