台南市議長郭信良之友會成立大會　游錫堃現身相挺超過5千會員見證

▲台南市議長郭信良之友會，10月11日晚上於安南區土城鹿耳門聖母廟廣場舉辦成立大會，立法院長游錫堃特別出席站台。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良之友會，10月11日晚上於安南區土城鹿耳門聖母廟廣場舉辦成立大會，立法院長游錫堃特別出席站台，郭信良議長感謝大家一路相挺，促成之友會的成立。

郭信良議長期盼大家成為他的分身，幫忙說好話，未來他也將更努力、更用心，不負各界期望。現場超過5千位會員熱情參與，氣氛high到最高點，人潮久久不散，依依不捨。

郭信良之友會由方俊雄擔任會長，黃清山任榮譽會長，成立大會由陳亭妃立委主持，趙昆原議員贊助煙火，周麗津和陳怡珍議員聞訊前往祝賀。許多人聽到消息後，紛紛義不容辭主動幫忙，大會更準備精彩表演、高空煙火秀以及1千多份摸彩品，現場宛如嘉年華會。

游錫堃院長致詞時稱讚郭信良為人慷慨、豪爽，重情義，是值得交往的朋友，看到現場這麼多人相挺，直呼不簡單，也很感動。游院長也特別肯定郭信良是國慶籌備小組中，最負責任、最有見地，也是幫忙最多的副主委，也因為他的盡心，讓今年國慶焰火秀能完美呈現，更將議會帶領成為全國第一，可喜可賀。

郭信良表示，5千名會員沒有市議會的員工是會員，也沒有向市府各級主管要摸彩品或是經費，也就是沒有動用到任何一點行政資源，全部都是所有好朋友、企業董事長、顧問、里長、大隊長、中隊長、小隊長、小組長所有幹部及義工鄉親，鼎力協助促成。

郭信良說，從參選議員、副議長，到議長，感謝大家一路相挺，大家的支持是他很大的原動力，可以說沒有大家，就沒有郭信良，這樣的情義讓他覺得很幸福，很有福氣。

郭信良期許所有會員好朋友除了是幹部，也能當他的分身，幫忙說好話，彌補時間不足之憾，他也將更努力、更用心，付出最大心力，回饋社會鄉親。

郭信良擔任台南市議會議長2年來，在他的積極作為下，可說讓議會耳目一新，包括去年創造36萬參觀人次的台灣小小燈會，拼出全國議會透明度第1名的成績，以及陸續著手進行的首創全國議會亮化工程、水舞景觀等。另外，今年年底適逢縣市合併10週年，台南市議會在他領導下，將進一步盛大舉辦慶祝活動，將議會努力成果，呈現給社會大眾。

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