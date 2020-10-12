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外送叫牛丼！塑膠蓋一掀「藍色抹布拌飯」還冒泡　整條塞下層噁炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼餐點內竟出現抹布。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲餐點內竟出現抹布。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友今（12）日向知名牛丼連鎖店點了一份外送，豈料她好不容易等到餐點，正準備大快朵頤之際，映入眼簾的竟是條深藍色的抹布，讓她無奈直呼，「今天的晚餐吃抹布！」貼文一出，立刻掀起熱議，網友也全看傻，「這可以去買樂透一下」、「太扯了啦」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她稍早透過熊貓外送平台（foodpanda），向知名牛丼連鎖店點了一份牛丼、秋葵和可樂餅。好不容易等到餐點，她才興奮的將裝牛肉的那層塑膠蓋掀起，竟發現白飯旁邊塞了條深藍色的抹布。

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原PO看到抹布後當場傻眼，「今天的晚餐吃抹布！」這條抹布上頭還黏著好幾粒的米飯，看起來並不是另外放置上去的。事後，原PO雖然有致電給店家，但卻沒有聯繫上該門市。

照片曝光後，網友全看傻，「裡面還有泡泡耶」、「誇張到極點」、「白飯不夠，抹布充當一下」、「人家可能還在找這條抹布跑去哪了」、「是有多累」、「這太誇張了啦」。原PO的媽媽而後也現身在留言處表示，「這是真的，不是假的喔！我是原PO老母，看到都快吐了！」

《ETtoday新聞雲》記者實際撥打電話後，發現通話直接進入語音信箱，語音提到目前並非營業時間，因此無人接聽。截稿前尚未取得該店回應。

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關鍵字：

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