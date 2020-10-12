小孩玩累睡推車！情侶開酸「要睡不會回家睡？」　萬人全怒炸

▲很多小朋友只要一想睡覺就會變得很盧。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多小朋友只要一想睡覺，就會瞬間變得超盧，不少爸媽也會因此相當頭痛。一名女網友表示，她先前和老公帶著2個孩子去青埔嘉年華玩，因為走了一整天，所以小朋友而後便直接累倒在推車上；豈料一對情侶見狀後，男方竟酸「要睡不會回家睡？」讓原PO當場傻眼，直呼「到底干你屁事啊！」

這名媽媽在「爆怨公社」上發文表示，趁著假日，她與老公就帶著2個孩子一起去青埔嘉年華玩，玩得差不多了以後，一家四口又去華泰名品城晃晃。由於出門一整天，小朋友難免體力不支，因此兩人便直接在推車內睡著了。

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▲路人一看到小孩在睡覺，竟開酸「要睡不會回家睡？」（圖／ETtoday資料照）

與此同時，有一對情侶剛好經過推車旁邊，而男方見狀後竟立刻開酸，「這是怎樣？要幹嘛？要睡不會回家睡？是要讓他們體驗生活嗎？」這席話聽在媽媽耳裡格外不舒服，小朋友想睡覺根本就與這對情侶毫無關聯，也沒礙到對方；事後她也無奈透露，「你知道小孩想睡覺會很灰，而且抱著很重嗎」，如果這對情侶以後有小孩，最好都在家裡睡飽飽再出門。

貼文曝光後，立刻惹怒2.1萬人，網友全替媽媽打抱不平，「推車裡睡覺錯了嗎？最好他以後別生小孩」、「我也兩個小孩，帶出去都在灰的時候真的會起笑」、「以後他生都叫他抱著！不要用推車！就知道當爸有多累了」、「他住海邊吧」、「沒當過爸媽真的不懂」、「超沒禮貌的」。