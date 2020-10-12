撿到手機好心送派出所！失主打來「1句話」惹怒她：要我送回去？

▲原PO將撿到的手機送至派出所。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在路上撿到遺失物時，一般人都會在第一時間就送警局或派出所。一名女網友日前在YouBike（微笑單車）上撿到一支手機，於是便立刻前往派出所，剛到門口沒多久，就接到了失主的電話；然而，失主一得知原PO已經將手機送往派出所，口氣便開始轉為不耐煩，最後連一句道謝的話也沒說，讓原PO當場傻眼。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她日前帶小孩借用公共自行車YouBike，在歸還前，忽然發現前方有支手機，於是便帶著孩子一起前往派出所。在過程中，原PO考慮到失主可能會打電話來找手機，所以她還特別叮嚀孩子務必要注意。

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▲原PO接到失主的電話後，發現對方的態度很不客氣。（示意圖／取自Pakutaso）

原PO和孩童剛到派出所門口沒多久，失主便剛好打電話過來，然而對方的態度卻超差。原PO還原當時情景，失主不但講話很不客氣，得知她已經抵達派出所後，「他口氣還一副麻煩的樣子，問我派出所在哪，又說他人在掉手機那邊」，讓她超傻眼。

失主的態度讓原PO非常不舒服，甚至讓她有種「要我送過去（掉手機處）」的感覺，且對方連一句謝謝也沒說，「壞了我做好事的心情！」不過畢竟也已經抵達派出所了，所以原PO還是將手機交給了警察，最後摸摸鼻子就走人。

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「就是有這樣的人，難怪現在只剩小偷會撿了」、「我都當沒看到」、「接完電話就直接再丟回地上」、「跟他說你自己去找吧」、「我會突然手滑」、「是我就回他，有本事手機顧好啊」、「超沒禮貌」、「你真的很好，我手機不見打了幾百通都沒人接」、「這時看到地上水溝沒」、「記得妳的十分之一」。