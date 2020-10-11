大媽斥「台語很土，請講國語」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

▲有網友說，不會說台語但很想學，「可以講台語跟長輩說話感覺好親近。」（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享聽到一名路人阿姨說「我最討厭說台語的人，用台語說話的人很土」，讓她當場理智線斷裂開導對方。她說，「我說台語我驕傲，不論任何語言請尊重。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，一早幫父母排隊公費流感疫苗接種，被一名經過的婆婆用台語詢問「是在排什麼」，「隔壁的阿姨很生氣地跟婆婆說，『請說國語，不要說台語，我最討厭人家說台語』。」

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原PO指出，她用台語回答完婆婆，就問隔壁阿姨「阿姨，是因為聽不懂才這麼生氣？還是怎麼了」；阿姨回，「我最討厭說台語的人…用台語說話的人很土。」

▼原PO小時講台語曾被罰錢。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

「靠⋯理智線斷裂，心理的os『妳才土啦』！」原PO表示，她跟阿姨說，「醫生也說台語，妳也覺得醫生土嗎」，也請阿姨學會尊重說著每一個不同語言的人，如果她不會尊重，別人也不會尊重她，「自以為說國語高尚的阿姨，我想說我說台語我驕傲，不論任何語言請尊重，這樣的長輩很糟糕。」

有人則回應，「我小學的時候因為說台語被罰5塊錢」；原PO回，「我也有過，以前的5元可以買好幾個足球巧克力，心痛。」

對此，許多網友留言，「每個人習慣的語言不同，不喜歡就說別人土，這種才是帶土」、「以為自己多高尚，我全台語家庭我驕傲」、「我也不會說，我還很想學耶，可以講台語跟長輩說話感覺好親近。」