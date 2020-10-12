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出門前一個動作女孩變女神！「Anna Sui童話粉紅獨角獸淡香水」甜美花香一聞難忘

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▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲瓶身漂亮的香水和清新甜美的香氣，能讓使用香水的過程變得療癒。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

出門前精心裝扮造型，不少女孩們的最後一道必備程序就是噴香水；精緻漂亮的香水瓶身，光是看著就擁有好心情，噴上身更宛如施了神奇魔法，讓人瞬間變身童話故事裡的主角，清新香氣就像在預告可能會遇見的美好事物。英國捲毛貓Nina也覺得女生就該寵愛自己，每天早上梳化時，如果使用的保養品、化妝品和香水外觀是自己很喜歡的，一大早就會有被療癒的感覺。最近她的香水心頭好就是Anna Sui升級版「童話粉紅獨角獸淡香水」，從包裝外盒、香水瓶身到香氣通通都讓她超級滿意，狂讚用了之後自己彷彿化身女神。

▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

Anna Sui「童話粉紅獨角獸淡香水」外包裝為圓筒紙盒，以深淺粉紅色和金色交織出繽紛獨角獸旋轉木馬圖案，Nina笑說質感超好，光是外盒就大勝很多其他品牌，拿出香水後盒子根本捨不得丟，留著裝刷具或放在辦公室當筆筒使用都很適合。

▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

以多面雕刻的花朵和葉子設計點綴香水瓶身，瓶子頂端的粉紅獨角獸立體雕刻栩栩如生，就連玻璃瓶身也是粉紅色，在光線照射下透出超級夢幻氛圍。不光外盒、瓶身精巧又別緻，Nina試噴了童話粉紅獨角獸淡香水，前味以清新甘甜的佛手柑帶出蘋果花香，讓人聞了就像談了一場甜美的戀愛；中段蠟菊香氣帶領女孩們進入百花齊放的美麗花園，就好像穿著白色洋裝優雅漫步其中、仙氣爆棚。Nina最喜歡童話粉紅獨角獸淡香水的後味，淡雅卻非常有餘韻的麝香琥珀調，讓人印象深刻。

▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲▼Anna Sui,粉紅,獨角獸,淡香水,週年慶。（圖／翻攝自影片）

Nina覺得這瓶香水能讓每個女孩擁有氣質自然的女神氣場，正好百貨週年慶期間，入手Anna Sui童話粉紅獨角獸淡香水還有精美禮物可以拿，購買50ml香水贈送同款小香，迷你縮小版超級可愛，方便攜帶出門，想要時刻保有女神香氣就拿出來噴一下；還送筆記本或化妝包，質感好到Nina猛誇「連贈品也給得這麼有誠意」。獨角獸淡香水另有金色瓶身，香味是花果融合著木質香；童話系列還有美人魚款，整體以水藍色設計，果香中透出牡丹、茉莉花香，同樣迷人。

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