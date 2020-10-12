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脫歐大戲終於落幕？　英商務部長籲企業趕快準備：沒時間浪費了

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▲▼歐盟首席談判代表巴尼耶9日抵達倫敦，繼續開展貿易協議的談判。（圖／路透）

▲歐盟首席談判代表巴尼耶9日抵達倫敦，繼續開展貿易協議的談判。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

英國政府11日敦促國內企業，無論最後是否會與歐盟達成貿易協定，都要做好面對脫歐的準備。根據《路透社》的報導，英國首相強森（Boris Johnson）表示，英國不會繼續延長過渡期，將按時於12月31日結束一切，但貿易協議的進程嚴重落後，必須得在未來幾天取得進展。

▲▼首相強森發表聲明，貿易談判必須要在未來幾天取得進展，特別是在魚業與公平競爭方面上。。（圖／路透）

▲首相強森發表聲明，貿易談判必須要在未來幾天取得進展，特別是在魚業與公平競爭方面上。。（圖／路透）

英國商務部長夏爾馬（Alok Sharma）指出，計畫在十月舉行一系列的線上研討會，針對幾個特定產業制定規劃，「離過渡期結束還有81天，企業現在就必須採取行動，來準備好迎向英國來年1月的新開始。」

脫歐將引發企業之間一系列的問題需要處理，包括員工所註冊的居留權、通商程序的改變，貨物通過海關的審核等。夏爾馬希望企業加緊腳步，「過渡期將不會延長，已經沒有時間可以浪費了。」

▲▼強森9月17在倫敦議會接受質詢，表態脫歐進程不會延期。（圖／路透）

▲強森在倫敦議會接受質詢，表態脫歐進程不會延期。（圖／路透）

自2016年脫歐公投以52%的結果定案後，已經過去了4年，而雙方貿易協議目前仍在談判的僵局中。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，「雙方在漁業和公平競爭領域上仍無共識，也納入放棄這方面貿易的可能性。」

歐盟在放棄貿易協定並非沒有先例，例如澳洲就沒有建立與歐盟的貿易協議。首相強森11日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）對談時提到，談判有「巨大的差距」（Significant Gap），儘管達成協議對雙方都有好處，但不排除會循「澳洲模式」終結談判。

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