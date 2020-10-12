維也納愛樂團來台「隔離3天就演出」　莊人祥：申請已經駁回

記者趙于婷／台北報導

中央疫情指揮中心日前駁回維也納愛樂管弦樂團來台演出申請，但今日傳出一份申請書，音樂團預計來台灣隔離3天就從高雄搭高鐵到台北演出，引發爭議。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前了解到的是，維也納音樂團已經被駁回了。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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根據流傳的申請書內容，該團申請台灣隔離的計畫，預計是10/25到高雄，10/26～28隔離3天之後，29日在高雄衛武營演出，30日就要從高雄回台北國家音樂廳演出，預計11/2離開。因為隔離僅短短3天，申請書內容曝光也遭來網友質疑。

對此，莊人祥表示，該團申請計畫在9月底討論過，有100多位團員要進到台灣，但檢疫時間不夠，一開始有退回給文化部，今天流傳版本也不是文化部交給指揮中心的，據了解，目前維也納音樂團已經被駁回了。

莊人祥強調，藝文表演都是專案申請，必須要有防疫計畫，來台前3天要有檢疫陰性證明，到台灣至少要居家檢疫至少7天以上，維也納愛樂團有100多人，居家檢疫的時間又比較短，動線又比較複雜，種種因素之下，指揮中心認為在防疫上要做到滴水不漏比較困難，所以申請已經駁回。

有關維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案，文化部表示，指揮中心已於9月22日退件，而文化部參照指揮中心意見，考量該團人數眾多，國內移動路徑難以追蹤及監管，相關防疫機制未臻完備，已予以駁回。牛耳藝術目前也取消該場演出。

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