康軒女員工看霸凌字條痛哭！老董下令「抓內鬼」關鍵對話曝光

記者柯沛辰、林育綾／綜合報導

康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台，卻在居家檢疫期間6次外出，遭重罰百萬。事後，康軒文教集團懷疑一名18年資深女員工是「吹哨者」，竟扣獎金、鎖電腦，還在公司電梯門口貼霸凌紙條，指名道姓嗆聲「還有臉進公司？」消息曝光後，社會各界譁然，不僅名人相繼發聲，全國教師工會總聯合會9日也發聲明，要求康軒向社會大眾道歉，否則不排除發動全國抵制。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，須依規定居家檢疫14天，卻蓄意將定位手機放在家中、不戴口罩外出。新北市府接獲檢舉，重罰100萬元，怎料康軒內部竟開始「抓吹哨者」，在毫無證據的情況下，懷疑一名18年資深女員工告密，進行職場霸凌，而原因疑似僅是她傳了一張董事長與員工的合照到群組分享。

當時李萬吉在公司主管群組下令「務必把搞鬼的找出來」、「顯然是會議室成員轉述」，結果這名女員工因為分享一張合照，意外成為「頭號嫌疑對象」，不僅電腦權限被封鎖，無法參加會議，電梯口甚至貼上紙條，公開點名「還有臉進公司」，讓她當場痛哭失聲，在壓力下自請離職。

▲▼霸凌紙條指名道姓，直接點名女員工「出賣公司」。（圖／東森新聞）

事件登上新聞版面，網上一片撻伐，許多家長紛紛退訂刊物，甚至留言大罵「今天起絕對不買康軒的參考書」、「沒資格出版教科書，教壞小孩」。知名作家、音樂人許常德表示，這是一張貼在台灣臉上的公告，「就看大家在不在乎這個凌辱，要不要給孩子一個大人的反省。」

許常德認為，自私是會「由上傳下」的，不然也不會有這樣的文字出現，而教育之所以重要，是因為人的私慾不能沒有標準，不然會墮落地獄、黑暗到人間，尤其是無視居家簡易規定，這種無視標準的文化，形同給孩子教育一個巨大的破口。

▲李萬吉要求公司高階主管，「務必把搞鬼的找出來」。（圖／東森新聞）

許常德批評，對這樣的新聞悶不吭聲的老闆，這種公司是該下架，「尤其辦教育的，沒有老闆的漠視，哪會有這麼愛捧老闆LP的囂張員工，敢張貼這樣的訊息在牆上，公然侮辱，顯然是這家公司的文化，還有臉進公司，該指的是李萬吉吧！」

全教總9日也發出新聞稿指出，康軒從事教育事業，卻做了非常惡劣的「反教育」行為，不僅主管試圖揪出有道德良知的吹哨者，還讓員工受到職場霸凌，凸顯康軒是一個漠視社會公共責任及職場勞動權益的企業，是典型打壓勞權的惡雇主，全教總要求康軒立即停止打壓勞工、向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用。

▲▼家長、網友紛紛留言抵制。（圖／東森新聞）

新北市勞工局6日前往康軒總公司勞檢，發現爭議的業績獎金7.4萬元確實未發放。新北市長侯友宜9日重申，若霸凌行為屬實，資方必須付資遣費，若不付一定嚴厲開罰，但由於雙方說法差異大，目前勞工局預計下周一召開協調會，找勞資雙方協商釐清來龍去脈，「一定確保勞工權益」。

對此，康軒公關長許牧民今9日回應，「對於外界的關心都已經瞭解，會做妥善的處理。」《ETtoday新聞雲》進一步追問「霸凌字條」是否還在？許牧民強調，怎麼可能？他自己都沒看到過那張紙條了，「其他同仁看到就馬上撕掉了！」

▼新北勞動檢查處6日到康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）