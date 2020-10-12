媽媽以茶代水！1個月後「身體抗議了」　她求助：水喝不下去...

▲適量喝茶對身體有好處，但絕對不能只喝茶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一般來說，適量地喝茶可以為身體補充一些元素，但也不能完全替代水！就有女網友在《Mobile01》求助「茶有什麼替代品？」說媽媽聽了朋友推薦，試著「以茶代水」一個月，結果明明開始睡不著、喝不下白開水，但媽媽還是堅持喝茶，讓她很擔心「想請問長期以茶代水對身體會有負面影響嗎？」

這位女網友文中表示，媽媽的朋友不知道從哪裡聽來「以茶代水會比純喝水更健康」說法，結果媽媽就真的被洗腦，試著喝茶一個月。原PO就觀察到媽媽身體產生不少問題，第一點是「喝不下白開水」，「似乎是突然間長期大量喝茶，導致現在白開水她都說沒味道、喝不下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來則是媽媽開始常常晚上睡不著覺，夜間上廁所的頻率變高，大大降低睡眠品質，「儘管如此媽媽還是堅持以茶代水」讓原PO很無奈。女網友最後只能求助「想請問長期以茶代水對身體會有負面影響嗎？」想知道除了茶之外，有沒有什麼替代的東西可以讓媽媽喝得比較健康。

▲媽媽以茶代水一個月，身體反而出現問題。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，不少人紛紛留言建議改喝花果類的茶飲，「可以選擇不含咖啡因的麥仔茶、菊花茶，睡前照樣可以喝」、「麥茶／花茶／複合茶飲都屬於無糖茶，像薰衣草茶有鎮定安眠功效也適合失眠的人喝」、「魚腥草、青草茶、菊花茶都可以考慮」、「之前發生相同狀況，是先喝花茶緩解睡眠問題，再用果乾水取代茶，身體習慣了自然就會喝水了。」

還有網友指出，「如果會有睡眠問題，是因為茶葉內也含有咖啡鹼會有提神醒腦的效果，建議睡前還是飲用水就好」、「茶類的礦物質較高，如果長期飲用，會有結石的問題。但是這方面有兩派說法，只是茶類只能算是飲料，純水還是比較好的」、「任何東西都是適量就好。」「一般商店賣的茶飲料不健康，手搖杯茶飲也是，有太多的添加物，會造成身體較多的負擔。」