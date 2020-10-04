尿液可變飲用水！　NASA新型「太空廁所」要價近7億

▲NASA太空廁所可將尿液轉為水飲用。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國太空總署（NASA）於本周的一艘貨運飛船中，運送了一個通用廢物管理系統（UWMS），簡稱「太空廁所」，讓男女太空人都能方便使用，甚至可以將太空人的尿液回收轉為飲用水。

根據《BBC》報導，這個太空廁所價格高達2300萬美元（約新台幣6.9億），重量約45公斤，比目前太空站所使用的廁所體積小65%、重量減輕40%。據了解，馬桶經過改良後，有助於回收更多尿液，甚至太空人的尿液排出後，經過過濾和處理後就可以再次飲用。

產品經理梅利莎•麥金利（Melissa McKinley）提到，「清潔確實是個問題，我們不希望任何東西跑動或被卡住。」對於太空人來說，在不弄濕或有任何問題的情況下使用廁所真的很重要。