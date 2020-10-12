　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普發文自稱已免疫！遭推特以「散播假消息」限制轉發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普自行宣布免疫。（圖／路透）

▲川普自行宣布免疫，還脫下口罩。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普本月初才剛與第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，10日就急著召開第一場公開演說，甚至沒有配戴口罩。川普11日接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時更表示，自己應該已經產生免疫了，現在狀況非常好。隨後甚至在推特上自稱，「醫師已確定我對病毒產生免疫，不會再被感染了。」但糗的是，該篇推文隨即因涉及散播假消息，被推特貼上警告標籤，並限制回應、轉發。

根據《加拿大廣播新聞公司》報導，川普11日接受Fox News採訪時表示，「看起來我已經擁有（新冠病毒）免疫力了，我不知道，也許是長時間，也許是短時間，又或者是一輩子，沒人知道，但我有免疫力了。」他更稱，「我通過了最高標準的檢查，我的狀況非常棒。」

▲▼川普自稱已免疫。（圖／川普推特）

▲川普自稱已免疫，遭推特屏蔽。（圖／川普推特）

川普同日也在推特上發文稱，「昨天已經獲得白宮醫師的確認，我對新冠病毒已經產生免疫力，不會再感染或傳染給別人。」然而美國保健衛生當局至今都還無法否認曾感染新冠肺炎的患者再度染疫的可能性，川普的推文隨即就遭到推特以「涉嫌散播假消息」為由貼上警告標籤，同時禁止回應。

事實上，白宮曾在10日宣布，川普已經接受檢測，不再具有傳染性，但該聲明並未直接提及川普最新的檢測結果是否呈陰性，且目前仍尚未有科學根據證明染疫者痊癒後能夠擁有多少抗體，而抗體又能持續多久。

川普2日確診後，專心接受治療並隔離，競選活動也因此全面暫停一週。川普10日在白宮舉行染疫後的第一場演說，期間他並未配戴口罩，底下的支持者雖然多數帶著口罩，但也沒有保持社交距離。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
王少偉扯掉「娜美女星」比基尼起反應　她羞曝水底真相
文化大學彩虹持續2小時了！原因曝光　再戰9小時世界紀錄
蕭亞軒深夜「亂髮不斷啜泣」　詭異片嚇壞網友
湖人封王！勇奪隊史第17冠　詹皇大三元領軍4勝2敗
KID公開「紀念小鬼的刺青」　中秋揪友團聚「1舉動」網全淚崩
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫歐大戲終於落幕？　英商務部長籲企業趕快準備：沒時間浪費了

川普發文自稱已免疫！遭推特以「散播假消息」限制轉發

《衛報》：「中國野心」是拜登勝選最大威脅　台灣議題成焦點

土耳其再派「能源探勘船」直驅地中海　挑釁希臘與歐盟

白宮急推「縮小版紓困案」　施壓民主黨同意1300億美元救中小企業

15歲電腦天才去世7年後「天堂伸援」治癒罕病童　教廷冊封真福者

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

白俄再爆示威！黑衣警衝出猛揮警棍「水炮射人」　數百人濺血被補

巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

脫歐大戲終於落幕？　英商務部長籲企業趕快準備：沒時間浪費了

川普發文自稱已免疫！遭推特以「散播假消息」限制轉發

《衛報》：「中國野心」是拜登勝選最大威脅　台灣議題成焦點

土耳其再派「能源探勘船」直驅地中海　挑釁希臘與歐盟

白宮急推「縮小版紓困案」　施壓民主黨同意1300億美元救中小企業

15歲電腦天才去世7年後「天堂伸援」治癒罕病童　教廷冊封真福者

川普要「連辦3場」大型造勢活動：我已經免疫了　不具傳染性

白俄再爆示威！黑衣警衝出猛揮警棍「水炮射人」　數百人濺血被補

巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

孫安佐跪地幫父親洗腳！　孫鵬泛淚吐真心話：從沒停止愛過他

跑到國小脫褲子...台南男「3個月去2次」廁所前公然猛搓！

最新版小棕瓶下殺5.9折！超狂價2350元　30歲潤娥零細紋全靠它

開禮車收600元紅包！他傻：寧願幫偏鄉兒童…內行人揭「行情價」

封學生「笨蛋3人組」！國小班導遭控：指使同學霸凌孩子…家長氣炸

脫歐大戲終於落幕？　英商務部長籲企業趕快準備：沒時間浪費了

「可憐我...」10歲童獨住出租房　PO求助信揭淒慘身世：只有默默流淚

陸凌晨發射高分十三號衛星！　提供經濟建設訊息服務

中職／黃柏豪骨裂等同上半季報銷　味全龍找洋砲著重火力

Q3桃園推案過熱警示？總銷季增7成　成交價季漲17%

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

女子被家貓咬傷身亡！屍檢死於變異狂犬病

12歲妹自拍驚見草叢有人　一回頭...他全裸衝出

FBI搜家完...美孔學院「中代表」突身亡

15歲電腦天才去世7年後治癒罕病童　教廷冊封真福者

川普：身上已無病毒，可能擁有免疫力

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

首例！他確診沒這些症狀　但說話行走困難

美大學證實：孔子學院中方代表陳屍家中

女粉絲捧胸求簽名　饒舌歌手下筆後急刪文

川普手貼神秘OK繃　最新病況曝光

金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

新冠病毒殘留28天！澳曝這些「物體表面」最持久

更多熱門

相關新聞

衛報：中國野心是拜登勝選最大威脅

衛報：中國野心是拜登勝選最大威脅

《衛報》外交評論家提斯達爾（Simon Tisdall）撰文剖析美國大選，他以「中國魯莽野心可能是拜登勝選的最大威脅」為題指出，川普長期指控對手面對北京的態度太過軟弱，如果台灣爆發危機，他將在大選中利用這一點，讓民主黨看起來軟弱無力，而自己顯得強壯、強大，即使要冒著爆發戰爭的風險。

青島市緊急5天完成「全民普篩」

青島市緊急5天完成「全民普篩」

台英發表Omega-3提升對抗新冠肺炎論文

台英發表Omega-3提升對抗新冠肺炎論文

白宮急推縮小版紓困！1300億美元救中小企業

白宮急推縮小版紓困！1300億美元救中小企業

川普自行宣布免疫！要「連辦3場」造勢

川普自行宣布免疫！要「連辦3場」造勢

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-192020美國總統大選共和黨川普美國選舉小知識北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！最新憔悴近況曝光

飼主意外亡　牠守神主牌枯等3年

又見機車衝國道！短裙妹「裙襬狂甩」

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面