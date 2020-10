川普發文自稱已免疫！遭推特以「散播假消息」限制轉發

▲川普自行宣布免疫,還脫下口罩。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普本月初才剛與第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎,10日就急著召開第一場公開演說,甚至沒有配戴口罩。川普11日接受福斯新聞頻道(Fox News)訪問時更表示,自己應該已經產生免疫了,現在狀況非常好。隨後甚至在推特上自稱,「醫師已確定我對病毒產生免疫,不會再被感染了。」但糗的是,該篇推文隨即因涉及散播假消息,被推特貼上警告標籤,並限制回應、轉發。

根據《加拿大廣播新聞公司》報導,川普11日接受Fox News採訪時表示,「看起來我已經擁有(新冠病毒)免疫力了,我不知道,也許是長時間,也許是短時間,又或者是一輩子,沒人知道,但我有免疫力了。」他更稱,「我通過了最高標準的檢查,我的狀況非常棒。」

▲川普自稱已免疫,遭推特屏蔽。(圖/川普推特)



川普同日也在推特上發文稱,「昨天已經獲得白宮醫師的確認,我對新冠病毒已經產生免疫力,不會再感染或傳染給別人。」然而美國保健衛生當局至今都還無法否認曾感染新冠肺炎的患者再度染疫的可能性,川普的推文隨即就遭到推特以「涉嫌散播假消息」為由貼上警告標籤,同時禁止回應。

事實上,白宮曾在10日宣布,川普已經接受檢測,不再具有傳染性,但該聲明並未直接提及川普最新的檢測結果是否呈陰性,且目前仍尚未有科學根據證明染疫者痊癒後能夠擁有多少抗體,而抗體又能持續多久。

川普2日確診後,專心接受治療並隔離,競選活動也因此全面暫停一週。川普10日在白宮舉行染疫後的第一場演說,期間他並未配戴口罩,底下的支持者雖然多數帶著口罩,但也沒有保持社交距離。

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!