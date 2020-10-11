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前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

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記者黃巈禾／綜合報導

民進黨籍高雄市議員陳致中9日在臉書上傳一支影片，並表示，高雄前鎮路面長期坑坑疤疤，接獲陳情後積極爭取重鋪，路面變平後他親自到現場查看。不過，陳致中用跑跳測試路平，也引發部分網友質疑。

▲▼陳致中用跑步、跑跳測路平。（合成圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲陳致中用跑步、跑跳測路平。（合成圖／翻攝自Facebook／陳致中）

陳致中指出，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面，長期坑坑疤疤，爛糊糊，下雨還會積水，不只讓居民非常不方便，里內的大人小孩走在路上，更充滿危機，瑞崗里里長洪金山為里民安全向他陳情，希望能夠讓瑞信街的路面變平整，大人小孩出門開心也放心。

陳致中說道，他會勘後積極爭取，加速將瑞信街破爛路面刨除重鋪，感謝里長的堅持請命、以及市府工程單位協助，才能讓瑞信街的路面變得又平、又好走，「路到底變得有多平？讓致中跳給你看！」

陳致中在影片中說完後自己的政績後，便開始跑步，以行動測試路平，跑完之後又在原地跑跳，直說「真勇真勇喔（國語：堅固堅固喔），大家可以跑跑跳跳。

影片釋出後，黨內同仁、高雄市議員林智鴻大讚「好有梗！讚啦！」許多支持者也留言「致中議員最認真」、「謝謝致中議員，辛苦了，總是以百姓安全，爭取權益為優先，加油！」、「道路鋪的那麼平順，走起路來很舒服，建議阿中市議員帶著前總統阿扁先生來到這段道路，散步鍛煉身體」。

不過，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」質疑陳致中在幫陳其邁大內宣，並諷刺原來這個黨是這樣在測試，前面有用手指測土壤液化，後面來個在馬路上小丑跳測試路平，那召妓不就是先幫全國男性同胞驗貨？真是辛苦議員大人了。

部分網友留言，「或許陳致中正面臨二階罷免連署即將達標的壓力，所以才會有如此荒腔走板的表現吧」、「看得出來智商應該有88-1分這麼高」、「這個厲害！以後只要路面完工都叫他去跳一跳，沒事了才能驗收請款！」、「應該是跪下來用頭敲敲看才知堅不堅固。」、「又一個真草包」、「高雄人這麼好騙？」、「該不會以後高雄驗收馬路都用跳的吧」

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