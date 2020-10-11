車停路邊被開單…「關鍵9秒」讓罰單撤銷！背後詳細原因曝光

▲法院判決撤銷曾男的汽車罰單。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名曾姓男子日前將車交給兒子駕駛，而兒子將車子臨停在桃園路邊，便下車去找里長拿文件，沒想到卻因此被人拍照檢舉違停，導致曾男挨罰900元。由於曾男跟裁決所申訴不成，因此改打行政訴訟。對此，台北地院審理後認為，沒有證據能證明曾男的兒子有違停，因此判決撤銷罰單。

判決指出，事發當時有民眾拍下照片檢舉曾男的車子，而警方認為，該車確實違反「不緊靠道路右側臨時停車」之違規事實，並將其裁處900元罰鍰。對此，曾男表示，「大概只停兩、三分鐘，車子是我小孩駕駛的」、「當天車子沒有熄火，下車是到停車地方里長辦公室，是下車跟里長拿都更資料再上車」。

另外，曾男也表示，「當時車子沒有熄火，只是把車燈關掉，因為當時車子快要沒有電了，所以不敢熄火，怕一熄火，就無法發動車子」此外，法官勘驗檢舉人所拍的照片後發現，前後拍照時間只相差9秒，因此無法認定該車究竟是屬於「停車」還是「臨時停車」。

對此，法官認為，沒有其他證據或方法，能夠確認該車為超過3分鐘的「停車」而非「臨時停車」之事實，也難認該車卻屬「在顯有妨礙其他人、車通行處所『停車』」，因此日前撤銷原處分。